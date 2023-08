Chuva forte. Luxemburgo em alerta amarelo esta quarta-feira

O alerta vigora entre as 4h da manhã e as 16h.

Os dias nublados vão continuar no Luxemburgo.

O Instituto de Meteorologia do Luxemburgo (Meteolux) lançou um alerta amarelo para chuvas fortes esta quarta-feira, dois de agosto.

O alerta é válido para todo o território e está em vigor das 4h da manhã até às 16h da tarde. A temperatura não deve ultrapassar os 18ºC.

No resto da semana, os residentes do Luxemburgo não podem contar com dias a saber a verão, já que a chuva é esperada todos os dias e as temperaturas não vão ultrapassar os 21ºC.