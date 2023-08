Cheias de 2021. Governo já pagou 4,6 milhões aos municípios

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

O Governo pagou 4,6 milhões euros aos municípios afetados pelas grandes inundações de há dois anos, no Luxemburgo, ocorridas em julho de 2021. O valor foi confirmado pela ministra do Interior, Taina Bofferding, em resposta parlamentar, aos deputados do CSV, Léon Gloden, Max Hengel e Octavie Modert.

Na resposta, dada esta quinta-feira, a ministra confirma que foi pago, até à data, um total de 4.614.900,27 euros, que se destinaram "não apenas às comunas, mas também às associações comunais".

Ler mais:

Cheias de 2021 foram as mais caras de sempre

O processo envolve 40 municípios e associações comunais, que comunicaram danos materiais num valor de cerca de 30 milhões de euros (mais concretamente, 30.802.478 euros). No entanto, só o município de Echternach, que foi o mais afetado pelas inundações, representa mais de dois terços do montante total, tendo declarado prejuízos no valor de mais de 22 milhões de euros.

Ler mais:

Cheias. 48 comunas querem implementar estratégias de prevenção

No que se refere às restantes indemnizações a cargo do Estado, e sem contar com Echternach, cerca de 44% do valor reclamado (cerca de 8,5 milhões de euros) já foi pago, refere a ministra, o que corresponde a 3,7 milhões de euros. No entanto, há ainda 18 processos que continuam pendentes por estarem incompletos, acrescentou a governante.



Na resposta parlamentar, Taina Bofferding adiantou ainda que o orçamento deste ano prevê o pagamento de mais cinco milhões de euros às autarquias e associações municipais para compensar os danos causados pelas inundações.