Certificados de incapacidade aumentaram 31,1% em 2022

1.037,368 é o número exato de certificados de incapacidade para o trabalho emitidos pelo Fundo Nacional de Saúde (CNS) em 2022. Trata-se de um aumento considerável de 31,1%, em relação ao ano anterior.

Enquanto que, em 2021, foram emitidos 86.883 atestados por doenças ligadas à covid-19, este número subiu para 180.536 em 2022. Esta situação, entre outras, teve um impacto nas finanças do CNS, revela o relatório anual.

No ano passado, a população protegida pelo CNS cresceu 2,4%, atingindo uma média anual de 936.254 pessoas (aumentou 2% em 2021). Vale notar que 336.733 das pessoas abrangidas não vivem no Luxemburgo.

Mais beneficiários em casa

À semelhança do que se verificou em 2021, em 2022, registou-se um aumento do número de beneficiários de cuidados domiciliários. É uma subida de 4,5%, comparada com a subida de 0,6% do número de beneficiários de cuidados institucionais.

Do ponto de vista financeiro, o seguro de cuidados continuados apresenta um saldo positivo de 31,1 milhões de euros, suficiente para reforçar o excedente acumulado, que se aproxima dos 312 milhões de euros.

No entanto, o mesmo não se pode dizer do seguro de doença e maternidade. Com um saldo de -41,6 milhões de euros, a reserva do seguro de doença e maternidade passou de 903,2 milhões de euros, em 2021, para 861,6 milhões de euros em 2022, o que corresponde a uma diminuição de -4,6%.

O CNS reconhece que, embora as despesas estejam controladas, a situação atual é preocupante. "Nos últimos anos, temos assistido a saldos negativos que não podem ser justificados por acontecimentos pontuais ou excepcionais. Pelo contrário, trata-se, na sua grande maioria, de despesas estruturais que estão a crescer mais rapidamente do que as receitas da CNS, e esta tendência é particularmente difícil de inverter", observa Christian Oberlé, Presidente do Conselho de Administração da CNS.

A nova despesa

É preciso lembrar que finalmente foi possível apoiar a psicoterapia. "Trata-se de uma nova despesa que tende a aumentar muito rapidamente, porque responde a uma necessidade real e urgente", continua o Presidente, que fala de uma medida que pesará muito nas despesas futuras do CNS.

A presidente defende o investimento na transição digital, apelando à introdução de um sistema informático único para os setores hospitalar e ambulatório do Luxemburgo.

Os trabalhos neste sentido começaram em 2022. Será que um dia o CNS se tornará 100% digital? Christian Oberlé é mais cauteloso. "O contacto humano continua a ser um elemento fundamental (...). A digitalização será um trunfo para o CNS no desenvolvimento de novos serviços", afirma. Prova disso é a recente mudança para a nova Cidade da Segurança Social, onde podem ser acolhidos cada vez mais segurados.