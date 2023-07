Casas são cada vez mais pequenas no Luxemburgo, exceto numa comuna. Saiba qual

Share this with email

A oferta habitacional no Luxemburgo tem vindo a encolher e as casas existentes ou que estão em processo de construção também, de acordo com novos dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (Statec), referentes ao período entre 2017 e 2022.

Segundo o Statec, a área das habitações aprovadas para construção diminuiu, quer nas moradias, quer nos edifícios residenciais com dois ou mais fogos. No primeiro caso, a área útil média diminuiu 11%, passando de 265m2 para 236m2.

Esta diminuição de área verificou-se em todas as regiões do Grão-Ducado, com exceção da capital, "onde não há uma tendência clara", aponta o instituto. Foi no oeste do país (Redange, Capellen) que se deu a maior redução da área média das moradias, tendo estas passado de espaços com 297 m2 para 224 m2 (-25%).

No caso dos edifícios com dois ou mais fogos, verificou-se o mesmo padrão decrescente. O Statec refere que, em 2022, a Cidade do Luxemburgo emitiu licenças de construção com menos 36 m2 em média de área do que em 2021, o equivalente a menos 25%. Também as restantes regiões, com exceção do Sul (Esch-sur-Alzette), autorizaram no ano passado apartamentos mais pequenos do que em 2021.