Carro luxemburguês disfarçado de xerife. É legal?

A surpresa de quem viu passar aquele carro pelas ruas de Viseu foi geral. "Foi a única foto possível... Mas achei engraçado. Algures por Viseu, com matrícula do Luxemburgo", escreveu um utilizador no grupo de Facebook 'Carspotting Portugal' - "destinado a 'caçadores' de carros e máquinas que mereçam um destaque pela sua antiguidade, relevância, raridade e história" - no dia 20 de agosto.

A fotografia partilhada nas redes sociais mostra um veículo personalizado com as cores e as inscrições de Polk County Sheriff, autoridade do Condado de Polk, na Flórida, EUA, incluindo as luzes e o número de emergência daquele país, o "911".

Estranhando ver um carro de xerife nas estradas portuguesas, os outros condutores e transeuntes encontraram resposta para o mistério na matrícula: uma placa amarela do Luxemburgo.

© Créditos: Facebook

Trata-se, portanto, de um veículo que foi personalizado para se assemelhar aos que são utilizados por aquela autoridade norte-americana. Na caixa de comentários da publicação no Facebook surgiu o debate: a circulação deste tipo de viaturas é legal ou não?

Em resposta ao Contacto, a polícia grã-ducal esclareceu que, de acordo com o artigo 49.º do Código da Estrada luxemburguês, "é proibido colocar na estrada um veículo rodoviário equipado com equipamentos ou marcações que possam levar à confusão entre este veículo e os veículos da Polícia, da Administração Aduaneira, do 'Corps grand-ducal d'incendie et de secours', das 'associações e organizações de socorro aprovadas que tenham a segurança civil como um dos seus objetos sociais', das ambulâncias, dos veículos utilizados para o transporte de sangue, bem como dos veículos de outras Administrações Públicas".

A personalização deste carro é então ilegal. No entanto, acrescenta a mesma fonte, o ministro dos Transportes "pode, por decisão individual, conceder uma derrogação para a preservação do património automóvel".

A polícia salienta ainda que as transformações e as superestruturas efetuadas posteriormente nos veículos "estão sujeitas a uma regulamentação muito específica no Luxemburgo e, em certos casos, devem ser inscritas no certificado de matrícula após uma inspeção técnica".

O mesmo se aplica à cor da carroçaria, que é igualmente indicada no certificado de matrícula, conclui.