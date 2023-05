Candidatos dançam o vira e tiram a camisa para ganhar eleitores

Eleições

Duas situações distintas que envolveram uma ministra e um burgomestre antes do arranque oficial da campanha.

2023 é um ano atípico com a realização de duas eleições: as comunais, a 11 de junho, e as legislativas, a 8 de outubro. © Créditos: Shutterstock

2023 é um ano atípico com a realização de duas eleições: as comunais, a 11 de junho, e as legislativas, a 8 de outubro. Os candidatos multiplicam as presenças no terreno para convencer o eleitorado. E, para além dos habituais apertos de mão e selfies, há quem não hesite a entrar na dança (folclórica portuguesa) e a tirar a camisa em pleno desfile de moda para ‘caçar votos’.

Duas situações distintas que envolveram uma ministra e um burgomestre antes do arranque oficial da campanha eleitoral que acontece esta segunda-feira, a menos de um mês do escrutínio local.

Leia a notícia completa em Rádio Latina.