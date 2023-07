Caminhar é dar uma chance ao coração

Apesar de os passos serem meus, havia muita gente a apoiar-me no projeto a que chamámos ‘Luxembourg on Foot’.

O último dia de caminhada foi simultaneamente o mais curto. Depois de 21 jornadas seguidas e sem descanso a percorrer o Luxemburgo, via-me com uns singelos 13 quilómetros para cumprir até à capital do país, onde a minha aventura tinha começado três semanas antes. Nos dias anteriores eu tinha passado por quedas de ravinas, passeatas à chuva e outras debaixo de um sol inclemente. Agora que me faltava tão pouco para o fim, estava de alguma forma nostálgico. Mas também contente. Na verdade, cumpri quase todo esse derradeiro percurso a assobiar.

A felicidade acontecia por isto: eu tinha dado a mim próprio a oportunidade de conhecer o país onde vivo e tinha conseguido superar o desafio a que me tinha proposto. Apesar de os passos serem meus, havia muita gente a apoiar-me no projeto a que chamámos ‘Luxembourg on Foot’. Para já, havia quatro redações a publicar diariamente as histórias que eu ia descobrindo. E isso envolveu o trabalho de muita gente.

Os meus dias eram assim: levantava-me por volta das sete, tomava um bom pequeno-almoço e ala de por-me ao caminho. Os percursos variavam entre 20 e 30 quilómetros, mas pelo meio eu tinha de entrevistar pessoas e, muitas vezes, preparar e fazer contactos para os dias seguintes. Depois enviava um texto até ao fim do dia, mais as fotos e vídeos que fazia no caminho. Do outro lado da rede tinha os incansáveis Jorge Araújo e Filipa Matias Pereira a receberem e ajudarem a limar as arestas. Daí, distribuíam aos outros jornais para que arrancassem as traduções. De todo o lado, vinha apenas apoio e alegria.

Desculpem a lista de nomes e eu não queria nada que isto parecesse os Óscares, mas tenho mesmo de enviar um abraço particular a estas pessoas: Roland Arens, Jörg Tchürtz, Tom Rüdell, Heledd Pritchard, Hanyel Jacob, Mélodie Mouzon, Laura Bannier, Mara Mohnen, Chris Mertes, Robert Hever, José Campinho, António Torrado e Isabela Moreira de Araújo. Se algum dia precisarmos de falar de trabalho de equipa, posso explicar-vos da bela união que aconteceu entre o Contacto e o Luxemburger Wort, o Luxembourg Times e o Virgule. Tudo para que se conseguisse ver um país a caminhar.

Mas não foi apenas aos jornais que eu fui recolher apoio. O Luxembourg For Tourism assegurou o pagamento dos hotéis, pousadas e parques de campismo onde dormi ao longo da viagem. Fê-lo porque faz isso a todos os jornalistas estrangeiros que visitam o país – e sem qualquer interferência editorial nos textos e histórias. Mas aqui estendo o meu agradecimento ao Felix Thill e ao Clément Guele, que não só programaram essa parte como arranjaram para que as minhas malas fossem transportadas de um hotel para outro. Um serviço bastante útil para quem tem de se fazer 21 dias seguidos à estrada.

Agora há uma pessoa que tenho mesmo de agradecer por ter ajudado a tornar o ‘Luxembourg on Foot’ possível, ainda que saiba que ela recusa quaisquer créditos ou menções. Calhou-me em sorte ser amigo da diretora-geral do turismo deste país, Liz Thielen. E calhou-me em sorte poder passar várias noites com ela a discutir os percursos por onde faria sentido passar, as regiões e as histórias menos óbvias, compor um plano que fizesse sentido. A Liz nunca tentou condicionar o meu projeto de maneira alguma. Foi uma desbloqueadora e foi uma amiga do caraças a ajudar-me a por isto em pé. E seria uma injustiça vir aqui agradecer a todos os santinhos esta oportunidade de conhecer o país a passos largos e com vagar se não lhe fizesse a devida vénia. Villmols merci, a ela e a tanta gente.