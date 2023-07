Câmaras nas fardas de polícias aprovadas no Parlamento

Os agentes das diferentes polícias luxemburguesas passam a poder filmar as suas intervenções, através de 'bodycams'.

O uso de câmaras nas fardas de agentes da polícia - ou 'bodycams', como são conhecidas - foram aprovados esta terça-feira no Parlamento, segundo avança a RTL.

Os agentes das diferentes polícias luxemburguesas passam a poder filmar as suas intervenções, através de câmaras corporais que usarão nas suas fardas, de acordo com determinadas regras.

Estes dispositivos, que foram anunciados em maio de 2022 pelo ministro da Segurança Interna, Henri Kox, serão acionados em situações de crime ou que possam resultar numa contraordenação.

O recurso às 'bodycams' visa combater as agressões verbais e físicas contra os agentes e, simultaneamente, proteger os cidadãos em caso de má conduta policial.

Em que condições os polícias poderão filmar as intervenções?

Os agentes da polícia poderão fazer gravações tanto na via pública como em locais privados, havendo distinções entre as duas situações.

Nos locais públicos, a polícia está autorizada a filmar uma determinada situação que ocorra, ou que haja a probabilidade de ocorrer, "atendendo às circunstâncias da intervenção ou ao comportamento das pessoas em causa", de acordo com o texto final aprovado na Câmara dos Deputados.

Já nos locais privados, apenas poderá captar imagens nos casos de crimes flagrantes, ou quando há indícios de que um crime está prestes a ser cometido.

O agente que decidir usar a câmara corporal para registar uma determinada situação deve avisar as pessoas que estão a ser filmadas, exceto quando a integridade física de uma pessoa estiver em perigo.

As normas também preveem que o agente que use a câmara só consulte as gravações se houver interesse legítimo para a investigação. Neste caso, outros agentes que também necessitem de ter acesso às gravações devem fazer um pedido por escrito ao Diretor-Geral da Polícia para o efeito.

As pessoas que apareçam nessas gravações não devem ser identificadas e os registos audiovisuais que não são necessários para investigação deverão ser apagados ao fim de 28 dias. Já os que são utilizados para efeitos de investigação podem ser conservados até ao final da mesma.

Os registos dos dados podem ser guardados durante pelo menos cinco anos e mostram, por exemplo, que funcionário teve acesso a que informação e quando.

Este sistema de vigilância policial individual custará ao Estado cerca de seis milhões de euros, verba que será aplicada num prazo de cinco anos.