Calor mantém-se esta semana, mas sol deverá esconder-se

Nos próximos dias, as temperaturas máximas deverão andar entre os 25 e os 27 graus, segundo o MeteoLux.

Depois de uma semana de calor abrasador, que levou o Instituto Nacional de Meteorologia (MeteoLux) a colocar o sul do Luxemburgo sob alerta laranja — o segundo mais grave da escala —, os próximos dias deverão ser um pouco mais frescos, mas o clima de verão deverá manter-se.

Esta segunda-feira arranca com o sol escondido entre as nuvens, mas os termómetros poderão alcançar os 25 graus. As temperaturas mínimas fixar-se-ão entre os 16 e os 19 graus.

Terça-feira deverá ser o dia mais quente da semana, prevendo-se uma temperatura máxima de 27 graus. O céu permanecerá parcialmente nublado e as mínimas poderão descer aos 12 graus.

O tempo seco e o céu encoberto deverão manter-se no resto da semana, sendo que os termómetros poderão chegar aos 26 graus e 25 graus na quarta e na quinta-feira, respetivamente. As temperaturas mínimas deverão andar entre os 15 e os 18 graus.

Sexta-feira será um dia mais ameno, com o termómetro a marcar 23 graus de máxima.