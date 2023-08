Braderie regressa à capital a 4 de setembro

O grande mercado a céu aberto vai contar também com muitas atividades para os mais novos.

A 94ª edição da Braderie vai regressar à Cidade do Luxemburgo na primeira segunda-feira de setembro, dia 4, no centro e Gare.

A capital volta assim a transformar-se num mercado ao ar livre, com opções para todos os bolsos e gostos, nas 241 lojas que estão inscritas, além de atividades infantis.

Também a entrada em alguns museus será gratuita logo no fim de semana. Por exemplo, o Museu da Cidade do Luxemburgo vai estar aberto e gratuito de dia 2 a 4. A Villa Vauban é grátis no domingo, dia 3.

Foco nos mais novos

Em comunicado, Mireille Rahmé, presidente da associação empresarial da capital, explica como os passatempos para as crianças vão ter lugar de destaque. “Na Place de Paris, temos o Ludoland, que oferece um amplo espaço com grandes jogos para os mais pequenos, e dois animadores que estarão presentes das 10h às 18h. A loja Saturne também terá um espaço de entretenimento do lado de fora na Avenue de la Gare."

Na Place Guillaume II (Knuedler), estão programadas aulas de skate, ciclismo com Andy Schleck e “Bricks4kidz” com peças gigantes de Lego.

O vereador Maurice Bauer espera bom resultados. “Estamos satisfeitos por ter um excelente relacionamento com o sindicato comercial, que permite discussões abertas como as que levaram à ideia de introduzir mais entretenimento e atividades na cidade. Fizemos esforços para contratar o maior número possível de serviços para este evento, como tornar gratuita a piscina de Badeanstalt aos domingos e incentivar os museus a oferecerem entrada gratuita. Deveria haver algo para toda a família desfrutar", defendeu em comunicado.

As lojas vão estar abertas das 9h às 19h.