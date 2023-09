Bettel é o favorito para primeiro-ministro

Xavier Bettel, do DP, é o candidato mais popular a primeiro-ministro. © Créditos: Alain Piron

O primeiro-ministro Xavier Bettel é o favorito dos eleitores na última sondagem antes das eleições legislativas de 8 de outubro, em que a coligação governamental poderá manter a sua escassa maioria no Parlamento.

Os eleitores luxemburgueses vão eleger a próxima Câmara dos Deputados dentro de pouco mais de um mês e as últimas projeções mostram que a coligação DP-LSAP-déi Gréng poderá manter-se no poder, com base nos resultados de uma sondagem realizada em agosto.

Com 11 lugares previstos para o DP, 13 para o LSAP e sete para os Verdes, a coligação governamental manteria os 31 lugares (dos 60 disponíveis) que tem atualmente no Parlamento, de acordo com o estudo.

Embora o DP fosse o maior partido da coligação após as eleições de 2018, com 12 lugares, cairia agora para o segundo lugar, atrás do LSAP. Recorde-se que a força política mais votada costuma nomear o primeiro-ministro para o cargo.

Regresso de Bettel ao cargo

Apesar de o LSAP ser mais popular do que o DP na sondagem, o atual primeiro-ministro do DP, Xavier Bettel, continua a ser a principal escolha dos eleitores para o cargo de primeiro-ministro.

Um terço dos eleitores inquiridos deseja o regresso de Bettel ao cargo, contra 21% que optam por Luc Frieden, do CSV, 20% pela vice-primeira-ministra e ministra da Saúde, Paulette Lenert, do LSAP, e 5% por Sam Tanson, do déi Gréng, atualmente ministra da Justiça e da Cultura.

No entanto, os eleitores também querem uma coligação mais pequena, com 39% a indicar que preferem um governo composto por dois partidos, contra 29% que optam por uma coligação de três partidos. Um governo monopartidário é preferido por apenas 17% dos eleitores e só 4% conseguem imaginar um governo de quatro partidos.

Quase metade dos eleitores inquiridos (48%) deseja ver o LSAP no poder, seguido de perto pelo DP (47%) e pelo CSV (44%), com os Verdes a ficarem atrás, com 25%.

O Partido Pirata, por outro lado, manteve-se no caminho certo para ter uma maior voz no Parlamento, com a sua quota de votos projetada em 9,9%, contra 6,6% nas últimas eleições de 2018. Isso daria aos Piratas cinco lugares no Parlamento, contra os dois que o partido detém atualmente.

A chamada "Sonndesfro" perguntou a 1.887 eleitores de todo o país como votariam se as eleições se realizassem no domingo seguinte. A sondagem foi realizada entre 7 e 16 de agosto pela empresa de estudos de mercado Ilres.

(Artigo originalmente publicado no Luxembourg Times e adaptado para o Contacto por Filipa Matias Pereira.)