Beckerich. Ameaça de derrame de 1.000 litros de óleo de combustível devido a acidente

As unidades de intervenção conseguiram evitar o pior.

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Na quinta-feira à tarde, um camião que transportava cerca de 1.000 litros de óleo de combustível capotou, entre Ell e Oberpallen, Beckerich.

O risco de derrame era iminente, o que levou à intervenção da unidade de controlo de poluição do Grupo de Intervenção Especializada (GIS) e do NRBC (proteção contra riscos nucleares, radiológicos, biológicos e químicos), para além do CDGIS, que acorreu logo ao local.

Os quatro profissionais do GIS conseguiram bombear 800 litros de combustível dos tanques para contentores e uma empresa especializada tratou de retirá-los, avança o CDGIS nas redes sociais.

O derrame foi evitado e o acidente resultou em apenas um ferido ligeiro.