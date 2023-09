Banca do Luxemburgo contrata cerca de 300 funcionários

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

O setor bancário do Luxemburgo continua a oferecer muitas oportunidades de trabalho. No segundo trimestre do ano foram contratados mais 178 trabalhadores em relação ao trimestre anterior, informa o Banco Central do Luxemburgo (BCL) com base em dados de junho de 2023. Na comparação anual, o aumento foi de 296 novos empregos.

No total, a banca emprega atualmente 26.389 trabalhadores entre as suas 120 instituições bancárias pelo Luxemburgo. Entre os funcionários, há 50,4% de trabalhadores residentes e 49,1% de trabalhadores não residentes.

O Grão-Ducado é um dos países preferidos da banca internacional, onde estão instalados bancos de 23 nacionalidades estrangeiras, entre europeus, asiáticos ou americanos.

Bancos alemães e chineses lideram

Os mais representados são os bancos alemães (23 instituições), os chineses (15) e os franceses (12). Segue-se a banca suíça, com 11 filiais e só então o Luxemburgo, com uma dezena de instituições. Do Japão instalaram-se no Grão-Ducado seis bancos, surgindo atrás do Grão-Ducado no ranking.

Ler mais:

Integração do Credit Suisse no UBS leva ao despedimento de três mil pessoas

Apesar de a comunidade portuguesa ser a mais importante no país, entre os estrangeiros, a banca portuguesa tem vindo a perder destaque no Luxemburgo. Dos quatro bancos portugueses implantados no país em 2003 resta atualmente uma instituição.

Da Rússia ao Qatar ou Canadá

No geral, também muitos bancos estrangeiros têm vindo a deixar o Luxemburgo. Em 2003, o país acolhia 173 entidades de crédito e atualmente restam 120. Contudo, a banca luxemburguesa tem reforçado a sua presença, das quatro instituições que possuía em 2003 tem agora uma dezena.

Ler mais:

Envia dinheiro para a família? Remessas do Luxemburgo para Portugal batem recorde

Quanto às origens das instituições de crédito, estas são muito díspares, desde os EUA, Canadá, Qatar ou Brasil. Entre os variados países europeus há bancos da Rússia, do Lichtenstein e da Grécia.