Aviso de calor e poluição pelo ozono

O tempo vai continuar muito quente este domingo e na segunda-feira, antes da chegada de trovoadas na terça-feira. O MeteoLux emitiu um alerta de calor para todo o país, entre as 14h00 e as 19h00 de domingo e as 14h00 e as 19h00 de segunda-feira, com temperaturas que podem atingir os 32°C.

Em consequência do tempo quente, a qualidade do ar deverá deteriorar-se. O serviço de meteorologia alertou para o risco de poluição pelo ozono entre as 12h00 de domingo e a 1h00 de terça-feira, podendo ser ultrapassado o limiar de pré-informação de 160 µg/m3 de ozono em todo o país. (O limiar de informação europeu é de 180 μg/m3).