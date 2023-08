Autocarro cai numa ravina perto da fronteira belga

Um autocarro sofreu um acidente de viação na CR315 esta manhã. No total, três pessoas ficaram feridas em acidentes rodoviários desde ontem à noite.

De acordo com a CGDIS, o primeiro acidente ocorreu no sábado, por volta da 1h12, na CR106C entre Niederpallen e Reichlange: um carro despistou-se, ferindo uma pessoa. Os serviços de emergência de Redange estiveram no local.

Por volta das 6h30, um autocarro caiu na ravina na CR315, entre Surré e Harlange-Poteau, ferindo uma pessoa. Os serviços de emergência de Wiltz e Boulaide estiveram no local.

Um outro acidente ocorreu pouco depois, por volta das 6h55, em Dalheim, no cruzamento em direção a Syren, onde um carro capotou. Os serviços de emergência de Remich e Dalheim prestaram assistência a uma pessoa ferida.

De referir ainda que os bombeiros intervieram esta manhã, às 8h55, em Esch-sur-Alzette, rue Leon Jouhaux, para um incêndio num que não causou feridos, e no dia anterior, no Luxemburgo, às 19h00, no boulevard de la Pétrusse, para um incêndio numa casa que não causou feridos.