Autarquia de Contern instala lombas para travar tuning

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Depois de, a 28 de julho, a polícia ter emitido mais de 300 multas por excesso de velocidade numa corrida ilegal em Contern, a autarquia da cidade decidiu instalar oito lombas para tentar travar este tipo de episódios.

Numa publicação do Facebook, a comuna justifica a medida, que abrange vias debaixo da sua jurisdição, com a necessidade de garantir que "os moradores possam voltar a dormir em paz" e de "minimizar o risco de acidentes".

As concentrações de carros têm vindo a tomar conta da zona industrial de Contern nos últimos anos, tendo sido registadas várias ocorrências do género naquela cidade, uma das quais em maio.

Ler mais:Polícia não pode fazer muito para controlar tuning no Luxemburgo

Na altura, a polícia grã-ducal referiu ao Contacto que o “facto isolado de as pessoas se reunirem algures com os seus carros num parque de estacionamento não constitui, por si só, uma infração”, o que limita a ação das autoridades.

Estas apenas poderão intervir caso o proprietário do terreno discorde da concentração no seu parque de estacionamento e contacte a polícia para por término à situação. Se os residentes alertarem as autoridades para eventuais incómodos ou situações perigosas, estas podem deslocar-se ao local e, se necessário, inspecionar os veículos e as pessoas presentes no local.