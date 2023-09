Assaltos a oito carros marcam esta semana

Share this with email

Esta semana, a polícia relatou um número considerável de tentativas de assalto a veículos estacionados no Luxemburgo.

Na noite de 6, um meliante partiu as janelas de dois veículos estacionados na Rue de Helmdange, em Helmdingen. Na Rue Nicolas Victor Colbert, em Lorentzweiler, o mesmo tipo de tentativa aconteceu a um carro.



Um outro assaltante também partiu uma janela a dois veículos estacionados na Rue des Noyers e na Rue Irbicht, em Beringen, e levou vários objetos.



Na Rue Wenceslas, na Gare, um homem arrombou um carro com uma pedra e levou um maço de cigarros.



Outro roubo ocorreu na noite de quarta para quinta-feira, na Rue du Fort Neipperg, em Luxemburgo-Gare. O autor do assalto a um carro levou uma mochila e auscultadores.



Na madrugada de quarta-feira, em Am Broch, Diekirch, uma pessoa foi apanhada em flagrante delito pelo proprietário do veículo que tentava assaltar, tendo fugido sem levar nada.

As autoridades investigam agora estas ocorrências.