Assaltante escala fachada de prédio para roubar apartamento

No fim de semana, foram reportados dois assaltos no Luxemburgo.

As denúncias de assaltos a domicílios no Luxemburgo continuam. No fim de semana, a polícia registou duas ocorrências deste tipo que ocorreram na capital e no sul do país.

A primeira foi reportada na noite de sexta-feira, altura em que um meliante se aventurou a subir a fachada de um prédio, na Rue Belair, em Dudelange. Quando chegou à altura pretendida, o assaltante abriu uma janela e entrou num apartamento, acabando por roubar vários itens antes de se pôr em fuga.

Outro assalto aconteceu na noite de domingo, num estabelecimento comercial na Rue de Gasperich. As portas foram arrombadas e os perpetradores levaram todo o dinheiro.

Foram iniciadas investigações para ambos os casos.