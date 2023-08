Assaltado bloco de apartamentos em Bonnevoie

Share this with email

Na segunda-feira, a polícia grã-ducal foi alertada para a ocorrência de vários assaltos em diferentes pontos da Cidade do Luxemburgo. Um deles ocorreu um Bonnevoie, onde indivíduos desconhecidos arrombaram as portas de diferentes apartamentos do mesmo prédio.

No mesmo período, as autoridades foram alertadas para um assalto a uma cave de um edifício residencial em Hollerich. Segundo o comunicado da polícia, uma moradora ouviu barulho e deparou-se com o suspeito e a sua bicicleta. Quando ameaçou chamar a polícia, o indivíduo fugiu sem a bicicleta. Nada foi roubado.

Ao final do dia, foi relatado um assalto a um quarto de hotel em Hollerich. Os suspeitos ganharam acesso àquela divisão e levaram dinheiro no valor de milhares de euros.

Nos três casos foram preenchidos relatórios e abertas investigações.