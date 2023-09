As principais causas de incêndios em carros no Luxemburgo

Share this with email

Na noite de segunda-feira, em Esch, um homem tentava fugir da polícia quando o carro foi contra o muro e incendiou-se. A vítima acabou por não sobreviver ao fogo, que foi extinto após a chegada dos bombeiros.

“Um simples incêndio num carro não é algo incomum para um bombeiro”, diz Cédric Gantzer, porta-voz da CGDIS, indicando que quase todos os bombeiros já passaram por um alerta desse tipo.

“Quase 120 incêndios em veículos são relatados ao 112 todos os anos”, diz Gantzer. No entanto, nem todas as ocorrências deste género são efetivamente incêndios. Por exemplo, quando um motor superaquece e a água de refrigeração evapora, pode parecer fogo sem estar nada a queimar. O mesmo se aplica a travões superaquecidos ou airbags acionados.

De acordo com o especialista, "a causa mais comum de incêndios são os defeitos técnicos do veículo”, podendo estar em causa um curto-circuito no sistema elétrico ou a perda de combustível. “Incêndios em veículos também podem ser desencadeados por acidentes”, enfatiza Gantzer.

Em casos mais extremos, o veículo pode mesmo explodir, mas Gantzer nunca presenciou uma situação dessas. “Existem precauções de segurança que evitam a explosão de um tanque”, diz, acrescentando que, quando um veículo em chamas faz barulho, são os pneus que estouram por causa da alta temperatura.

Vapores tóxicos

Perante um incêndio no carro, geralmente o motorista apercebe-se devido ao fumo, ou então é "informado por outros motoristas", diz Gantzer.

Neste sentido, o especialista aconselha a quem suspeitar que algo está errado no carro para agir rapidamente: “A regra mais importante é imobilizar imediatamente o veículo, colocar-se em segurança e ligar para o 112”.

Medidas de segurança em túneis

A regra da ação imediata tem, porém, uma exceção. "Se o incêndio começar durante a passagem por um túnel, o motorista pode tentar conduzir o veículo para fora da estrutura".

Mas, neste caso, importa lembrar que "a segurança dos ocupantes do veículo é sempre uma prioridade. O carro em chamas pode, se necessário, ser estacionado no túnel. Descobrimos que as precauções de segurança e a ventilação do túnel funcionam muito bem nesses casos”, explica Gantzer.

Se passar por uma situação destas, não é aconselhável tentar apagar as chamas sozinho. "Extinguir o incêndio de um veículo é complicado", alerta o porta-voz da CGDIS. Em causa está o facto de os pequenos extintores de incêndio que muitos motoristas têm não serem, por vezes, suficientes.

A pensar nestas situações, foram instalados extintores e mangueiras nos túneis que podem ser utilizados por qualquer pessoa. Mas, nestes casos, importa lembrar que todo o cuidado é pouco. Muitas vezes, o perigo não está nas chamas, mas sim nos vapores tóxicos. “Usamos sempre máscaras de oxigénio quando apagamos incêndios em veículos”.

Incêndios em carros elétricos são um desafio

Os incêndios que envolvem veículos elétricos são particularmente sensíveis. “Já houve situações destas no Luxemburgo”, confirma Gantzer. No entanto, são ainda mais raras do que os incêndios em automóveis com motores de combustão. “Nos últimos dois anos e meio, três carros elétricos e um veículo híbrido arderam no Luxemburgo", lembra.

No entanto, quando isso acontece, o incêndio torna-se mais complicado. “Se o fogo atingir a bateria motriz, pode desencadear uma reação em cadeia”, diz o bombeiro. Nestes casos, para além dos vapores tóxicos, as equipas de resgate têm de ter em atenção "o perigo dos cabos de energia".

Outro perigo é que, uma vez extintas as chamas, o carro possa pegar fogo novamente. Para evitar isso, o veículo tem de ser “protegido com muito esforço e muita água”.

Independentemente de um carro elétrico ou um com motor de combustão estar a arder, as regras em caso de emergência são as mesmas regras: “Estacione o veículo, fique em segurança e chame os serviços de resgate”, repete Gantzer, adiantando também que “acidentes de carro acontecem todos os dias, mas incêndios em veículos são muito menos comuns.”

(Artigo original publicado no jornal Luxemburger Wort e adaptado para o Contacto por Ana Patrícia Cardoso)