As novas regras para controlar o trânsito no Luxemburgo

As zonas de controlo de velocidade são parte integrante das cidades e aldeias. No entanto, nem todas são bem sucedidas, afirmou o ministro da Mobilidade, François Bausch, ao apresentar as novas regras de trânsito para projetos futuros, em conjunto com a ministra do Interior, Taina Bofferding. E deu um exemplo: a Rue Cents, na capital. O limite de velocidade implementado é de 30km/h, mas este troço de estrada reto "pede" mais velocidade, reconhece o ministro. "Quem conduz lá a 30 km/h, eu mesmo já vivi isso, tem de se controlar", disse, alertando para a necessidade de controlar a situação.

Uma definição de limite de velocidade aplicado de forma insuficiente “é quando se instala uma zona de 30 km/h, mas o resto da estrada é larga, reta e sem obstáculos para os condutores. Depois de 200 metros, é humano ter a tendência de voltar a conduzir mais rápido, por exemplo, indo de 30 para 50 km/h...", garante.

Para contextualizar a colocação desta sinalização, o governante explicou que, no passado, os planos de desenvolvimento parcial das comunidades (PAP) eram desenhados da forma clássica: uma rua, faixas de estacionamento e, muitas vezes, nem os passeios pedonais eram planeados, disse Bausch.

“Durante muito tempo, o espaço público foi pensado para o trânsito, principalmente para os automóveis”, avaliou Taina Bofferding. Mas o "espaço público deve ser voltado principalmente para as pessoas. Deve ser projetado de forma a que os moradores gostem de ficar no seu bairro".

Segundo a ministra, melhorar a qualidade de vida significa também que o trânsito motorizado seja gerido de forma a não representar perigo, nem ser um fator de perturbação para as cidades. Por isso, estas novas regras são pensadas para os municípios terem as ferramentas certas para o fazerem, ao mesmo tempo que permitem um desenvolvimento urbano coerente.

Menos velocidade, distância de travagem mais curta

Sem novas medidas estruturais, os condutores não abrandam em zonas de 30 km/h. © Créditos: Guy Jallay

Trânsito mais lento e controlado significa, sobretudo, mais segurança, enfatizou o ministro. O excesso de velocidade ainda é um dos principais fatores de risco e causa de acidentes, mesmo em áreas urbanas.

O tempo de travagem de um veículo é reduzido quando o limite de 30km/h é respeitado. "Desta forma, os condutores têm tempo para reagir perante um problema, por exemplo, em caso de passagem inesperada de crianças”, disse o ministro, que lembrou também a morte de uma pessoa num acidente numa zona de 30 km/h, no ano passado.

A pensar no reforço da segurança, o Governo planeou também um conjunto de obstáculos ao aumento de velocidade nas estradas onde é previsível que tal aconteça. Alguns desses exemplos são floreiras, chicanas (desvio artificial que leva a uma redução na largura da via) ou lombas. Além disso, vão ser desenhadas menos passadeiras nas estradas, sobretudo em zonas potencialmente perigosas, e prevê-se que os caminhos pedonais não terminem nos cruzamentos.

As diretrizes preveem lombas nas zonas de 30 km/h.

Áreas residenciais

As medidas de controlo do tráfego devem ser mais fáceis de implementar pelos municípios no futuro, nomeadamente no estabelecimento de zonas de 30 km/h nas chamadas ruas de ligação ("routes de distribution"), que são as estradas que conduzem o tráfego às vias principais. Vale lembrar que existem certas restrições nesta estradas previstas no plano nacional de mobilidade, nomeadamente o facto de só poderem ser adotadas numa extensão de até 200 metros e em frente a uma escola.

As novas diretrizes também determinam que o acesso às áreas residenciais não deve ser feito através das ruas de ligação ou estradas principais. O objetivo é evitar que motoristas usem os bairros como atalhos. Para além disso, os pilaretes retráteis permitem que apenas pessoas e bicicletas tenham acesso a certas ruas.



O pacote apresentado aplica-se a projetos futuros e os municípios não são obrigados a adaptar as zonas existentes às novas exigências, algo que não seria possível em termos de esforço, sublinha Bausch.

(Artigo original publicado no Luxemburger Wort e adaptado para o Contacto por Ana Patrícia Cardoso)