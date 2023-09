As falhas da democracia luxemburguesa

Share this with email

Aconteceu já em duas comunas: Schifflingen e Ettellbruck. Os autarcas estão a proibir a afixação de cartazes nos postes de iluminação. Este são justamente os cartazes utilizados pelos partidos políticos mais pequenos, com menos recurso financeiros, para fazer a sua campanha para as eleições de 8 de outubro. Estas comunas estão apenas a permitir a divulgação dos grandes cartazes, mais caros e que são mais utilizados pelos grandes partidos. Em Schifflingen, os funcionários da autarquia chegaram mesmo a retirar os cartazes dos Piratas que estavam colocados nos postes de iluminação.

“Não estamos no Qatar, mas numa democracia em que todos podem se apresentar”, escreveu Marc Goergen, do Partido Pirata, no X (antigo Twitter) na quarta-feira, em reação a esta proibição.

Será mesmo o Luxemburgo uma verdadeira democracia? Quando impede de votar quase 47% dos residentes do país, por não serem luxemburgueses.

Quando impede de votar centenas de luxemburgueses, residentes no Brasil, por não terem o passaporte luxemburguês, documento que não conseguem obter dados os atrasos da embaixada do Luxemburgo no Brasil.

E afasta das listas de candidatos os luxemburgueses que tem origem estrangeira, como denuncia Clara Moraru, na carta enviada para justificar a sua demissão de líder do CSV internaacional, revelada pelo Contacto esta semana.

Depois de 15 anos a lutar pela integração dos estrangeiros na vida política luxemburguesa, Clara Moraru desistiu de o fazer, pelo menos no CSV. Farta de enfrentar uma parede intransponível, num dos maiores partidos luxemburgueses, decidiu avançar por outro caminho. Acaba de lançar um novo movimento “Políticapara todos” para promover a inclusão de estrangeiros na vida política luxemburguesa. Será desta?