Árvores importadas podem garantir sobrevivência das florestas do Luxemburgo

A nova Lei Florestal, aprovada em julho passado, foi um grande passo para o Luxemburgo ao legislar as condições de conservação das florestas nacionais, numa altura em que se assiste aos efeitos das alterações climáticas.

Um dos pontos desta nova lei prende-se com o facto de ser necessário importar espécies não nativas para plantios futuros, no sentido de aliviar o nível de stress que os habitats já enfrentam com as temperaturas altas e a seca.

Em entrevista à RTL, Gilles Biver, investigador do Ministério do Ambiente, explica melhor o que o Executivo consagrou na lei, começando pela definição de floresta. "Uma floresta também pode significar uma área desmatada. É claro que novas árvores devem ser plantadas ali e são exatamente esses tipos de exemplos que a nova lei agora considera por escrito", começa por dizer o investigador.

Tendo em conta esta definição que engloba futuras florestas, o ministério confirma que há várias espécies de árvores nativas a sofrer "com a seca", sendo o caso das "coníferas, assim como as faias", diz Biver.

Qual a solução? Optar por plantas não nativas mais adequadas às temperaturas para aumentar a resiliência contra as secas e para o país continuar a ter madeira, "um material de construção vital".

Biver disse à RTL que, em cima da mesa, estão espécies de árvores do sul da França, norte da Itália, América do Norte e Ásia, e 53 já foram consideradas adequadas. O ministério espera que, pelo menos, 50% das árvores plantadas no futuro sejam não nativas e o investimento será financiado através de subsídios.

Atualmente, o Luxemburgo tem 92.150 hectares de floresta, o que representa 35% da superfície do território nacional, segundo dados oficiais.

Lei Florestal

Uma das novidades da lei aprovada no mês passado tem a ver com a circulação nas florestas. No Grão-Ducado, 52% são florestas privadas, ou seja metade, e o resto é do Governo e dos municípios.

Agora, a legislação diz que os cidadãos podem circular por todas as florestas, públicas ou privadas, o que antes não acontecia.

Decisão que traz mais responsabilidades a cada caminhante, uma vez que a população também tem o dever de cuidar dos espaços verdes.

Vai também ser criado um inventário regular para garantir que os recursos e a utilização das florestas estão em conformidade com o legislado.