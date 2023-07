Alerta amarelo para o Luxemburgo. Há risco de trovoadas esta noite

O tempo deverá melhorar durante a tarde de terça-feira, com as temperaturas a subirem até aos 19° no sul do país.

As trovoadas regressam ao Luxemburgo esta noite. O Meteolux colocou todo o país sob aviso amarelo para o risco de trovoadas na terça-feira entre as 3h às 9h.

Segundo o serviço de meteorologia do Grão-Ducado, o tempo acabará por melhorar durante a tarde, mas poderão ocorrer aguaceiros. O Meteolux prevê ainda rajadas de vento até 65 km/h.

As temperaturas irão situar-se entre os 10 e 12°C no norte e 11 e 13°C no sul. O tempo deverá melhorar durante a tarde, com temperaturas a subir até aos 19° no sul do país.