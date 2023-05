Alemanha pondera apertar regras de imigração

Imigração

Medidas como controlos reforçados nas fronteiras e deportações facilitadas são discutidas esta tarde entre o Governo e os Estados federais.

Controlos reforçados nas fronteiras, deportações facilitadas: as autoridades alemãs vão deliberar esta quarta-feira sobre o endurecimento das regras em matéria de imigração, discussão que decorre do avanço da extrema-direita no país.

O chanceler alemão e os dirigentes de 16 Estados federais do país vão reunir esta tarde para uma sessão de negociações que deverá durar várias horas.

As primeiras sugestões já foram divulgadas à imprensa e refletem a preocupação do governo e das regiões com o aumento das chegadas de estrangeiros.

Nos primeiros quatro meses do ano, foram apresentados cerca de 101.981 pedidos de asilo na Alemanha, um aumento de 78% em relação ao mesmo período de 2022.

O governo federal e as regiões podem decidir introduzir controlos permanentes nas fronteiras com os países vizinhos e apoiar o reforço dos controlos nas fronteiras externas da União Europeia (UE).

As deportações também poderão ser facilitadas através da criação de "centros de chegada" para refugiados, onde os seus pedidos são processados, de acordo com uma linha de discussão mencionada pelo tablóide Bild. O período de detenção em caso de violação das proibições de entrada ou de residência poderá ser alargada.

O país da UE que acolheu mais ucranianos

As medidas referidas surgem num contexto de crescimento da extrema-direita, sobretudo na antiga RDA. O partido Alternativa para a Alemanha (AfD) é creditado com cerca de 15% das intenções de voto nas sondagens, em comparação com 10,3% nas últimas eleições gerais de 2021.

Nos últimos dias, a Alemanha tornou-se o país da União Europeia a acolher o maior número de ucranianos, com mais de um milhão de refugiados.

A sua chegada teve um impacto nas ofertas de habitação e educação, dizem as regiões e os municípios que pedem apoio federal.



Os estados federais querem também regressar ao antigo sistema de pagamentos fixos pelo governo, pedindo também um aumento para 1.000 euros por mês e por refugiado. Além disso, pretendem que a administração central cubra 100% das despesas de alojamento dos refugiados, contra os atuais 75%.

Mas o Governo de Olaf Scholz, que já anunciou que vai gastar 15,3 mil milhões de euros este ano no acolhimento de refugiados, está relutante em meter a mão no bolso.



No entanto, o Estado promete acelerar os processos de asilo, que atualmente demoram em média 26 meses, recorrendo, nomeadamente, a uma melhor digitalização.