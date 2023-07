Adolescente de 13 anos é levada para prisão de Schrassig

Share this with email

Como o Ministério Público anunciou no domingo,

Uma menina de 13 anos foi levada para a penitenciária de Schrassig na noite de sábado, num caso excecional uma vez que se trata de uma prisão para adultos.

A menor tinha sido colocada temporariamente no centro socioeducativo de Dreiborn, que atualmente está completamente cheio. Além disso, de acordo com o Ministério Público, um "cúmplice" estaria também ali. Por isso, não houve outra alternativa a não ser levá-la para Schrassig.

De acordo com o ministério público, a menor feriu outro menor em Diekirch com uma garrafa de cerveja partida. Quando as autoridades prenderam a jovem, esta ainda terá feito ameaças verbais por causa da denúncia, disse ainda a nota do ministério.