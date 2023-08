Adeus, sol. Trovadas e aguaceiros estão de regresso

As temperaturas ainda vão manter-se elevadas na quinta-feira, mas descem significativamente no fim de semana.

Depois dos últimos dias terem sido marcados por sol e muito calor, as trovoadas e os aguaceiros regressam ao Luxemburgo, já esta quinta-feira.

O Meteolux prevê a ocorrência de trovoadas e chuva na quinta e na sexta-feira, com uma progressiva descida das temperaturas máximas, que será mais acentuada no fim de semana.

Na quinta-feira, os termómetros devem atingir os 29ºC, mas na sexta-feira já não devem passar os 26ºC.

Para o fim de semana, o instituto de meteorologia luxemburguês prevê uma forte descida das temperaturas, com as máximas a ficarem-se por valores entre os 23ºC (sábado) e os 21ºC (domingo). Já as mínimas deverão rondar os 13ºC/14ºC. O sol deverá espreitar entre o céu nublado, mas preveem-se também alguns aguaceiros.