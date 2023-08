ADEM organiza evento de recrutamento para desempregados da Manuel Cardoso

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Após a falência da construtora Manuel Cardoso, que deixou 120 pessoas sem trabalho, a Agência de Desenvolvimento do Emprego (ADEM), em colaboração com a Federação de Artesãos, organizou um "Jobday", com o objetivo de ajudar os desempregados a encontrar um novo trabalho.

Assim, 50 ex-funcionários da Manuel Cardoso tiveram a oportunidade de conhecer e conversar com vários recrutadores do setor da construção e perceber quais as melhores oportunidades. No total, participaram 19 empresas deste setor que estão a contratar.

Georges Engel, ministro do Trabalho, elogiou o evento para colmatar a "difícil situação dos trabalhadores afetados pela falência da Cardoso, bem como por outras empresas do setor da construção. É crucial prestar-lhes um apoio rápido e concreto para ajudar os trabalhadores em causa a reintegrarem-se no mercado de trabalho", afirmou o governante em comunicado.

Ler mais:

"Sempre tivemos falências depois das férias coletivas"

Além da meia centena de desempregados da construtora, há 150 pessoas inscritas na ADEM que também correspondem aos perfis procurados e que marcaram igualmente presença.