Abastecer no Luxemburgo continua a ser mais vantajoso que em França

Combustíveis

A descida dos preços dos combustíveis nos mercados internacionais ainda não se reflete nos preços em França, o que está a causar polémica.

Abastecer o carro fica 30 cêntimos mais barato no Luxemburgo do que em França, já que os preços dos combustíveis estão em queda constante no Grão-Ducado desde o outono, de acordo com o Virgule. A diferença agora verificada inverte a tendência de setembro passado, altura em que entrou em vigor o desconto de 30 cêntimos (50 cêntimos nas estações de serviço da TotalEnergies) implementado pelo governo francês. Nessa altura, o litro de gasóleo e gasolina era mais barato em França.

Depois de uma subida a pique após o início da guerra na Ucrânia, os preços do barril de petróleo nos mercados internacionais começaram a cair, chegando a alcançar níveis pré-guerra em meados de agosto passado. Em França, a descida não se tem repercutido no consumidor e, a 28 de abril, os preços em bomba continuavam a ser superiores à média europeia, refere a AFP. Governo e cidadãos têm condenado as elevadas margens de lucro das petrolíferas.

A ministra francesa da Transição Energética apelou na terça-feira aos distribuidores para que assegurem a "descida mais rápida" dos preços dos combustíveis. Agnès Pannier-Runacher havia dito, dias antes, que "é inaceitável que as empresas aumentem os lucros à custa dos franceses".

Para a associação de defesa do consumidor CLCV, "os distribuidores têm obtido margens muito elevadas nestes quatro meses para compensar as suas perdas no segundo semestre de 2022", tendo alcançado um "recorde histórico" superior a "25 cêntimos por litro" desde o início do ano.

Representante de petrolíferas nega lucros maiores

Na perspetiva da associação, este aumento visa compensar os "níveis muito baixos" de 2022, causados pela opção dos distribuidores em "não refletir a totalidade da subida muito acentuada dos preços do petróleo bruto na sequência da crise ucraniana".

O presidente da UFIP, que representa os distribuidores de petróleo, confirma que "houve um aumento considerável dos custos de distribuição", mas nega que as empresas tenham beneficiado com isso no arranque deste ano. "O lucro da distribuição de combustível, na ordem de um a dois cêntimos por litro, não mudou", declarou Olivier Gantois à AFP.

O representante apresentou vários argumentos para a subida dos custos de distribuição, como o aumento dos biocombustíveis na sequência do encarecimento das matérias agrícolas após o início da guerra, os custos adicionais relacionados com a importação de gasóleo não russo e a greve das refinarias, inserida no movimento de contestação contra a reforma das pensões, que levou à escassez de combustíveis em bomba.

A CLCV acredita que os preços em bomba "devem baixar 10 cêntimos por litro", já que, olhando às "médias anuais" para 2018-2021 da federação das indústrias petrolíferas, a diferença entre o preço antes dos impostos e à saída da refinaria é "geralmente cerca de 15 cêntimos por litro".