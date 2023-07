À procura de trabalho na construção? Novo subsídio pode abrir vagas

Share this with email

As férias coletivas do setor da construção começam esta sexta-feira, 28, e vão durar até 20 de agosto, mas muitos trabalhadores não sabem se vão ter trabalho depois deste período de lazer.

A crise é profunda, as falências estão a apanhar todos de surpresa - basta olhar para o caso da Manuel Cardoso Construções - e o cenário pode piorar em setembro.

Como se pode fintar este cenário negro? O Governo pode ter uma das soluções.

O Executivo abriu candidaturas para uma "subvenção destinada a obras de restauro de um edifício histórico". Ou seja, destina-se à "recuperação e valorização de edifícios de interesse histórico, arquitetónico, artístico, científico, técnico ou industrial que tenham mantido o seu carácter típico ou histórico e que sejam objeto de uma medida de proteção nacional ou comunal", descreve o anúncio online.

Podem candidatar-se "qualquer pessoa singular ou coletiva, um município, um sindicato de municípios ou uma associação".

Mas há pré-requisitos para o subsídio que incluem:

O edifício ter mantido o seu caráter típico ou histórico;

O odifício ser objeto de medida de proteção nacional ou municipal;

A obra contribuir para a conservação ou restauro do aspeto original do edifício.

Todos os passos para a concretização do pedido podem ser conhecidos através do MyGuichet.lu.

Valores a receber

O valor total do subsídio é fixado pelo ministério da Cultura com o parecer do Instituto Nacional do Património Arquitetónico (INPA), que acompanha todo o processo desde o início.

As obras elegíveis podem ser financiadas destas formas, consoante o prédio: