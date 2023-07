A partir de sexta-feira será permitido plantar canábis em casa

Share this with email

A partir de sexta-feira, dia 21 de julho, será legal fumar canábis em privado e cultivar até quatro pés da planta em casa, desde que não sejam visíveis do espaço público.

A alteração surge na sequência da aprovação do projeto de lei apresentado pelos Verdes (Déi Gréng) e viabilizado pelo Governo do DP, no dia 28 de junho, na Câmara dos Deputados do Luxemburgo.

Quem não cumprir a lei, e consumir canábis ou produtos derivados num local que não seja a sua casa, arrisca-se a pagar uma multa entre os 25 e os 500 euros.

O mesmo valor aplica-se igualmente "a quem detenha, transporte ou adquira para uso pessoal uma quantidade de canábis recreativa ou produtos derivados até três gramas", lê-se no projeto de lei.

As pessoas que tiverem na sua posse mais de três gamas podem ser condenadas a uma pena de prisão que vai de oito dias a seis meses e a uma multa entre os 251 e 2.500 euros.