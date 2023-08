A estreia do burgomestre de origem portuguesa a servir à mesa na Schueberfouer

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Como manda a tradição, celebra-se todos os anos o ‘Dia dos Burgomestres’ na Schueberfouer. Para Louis Pinto, primeiro burgomestre de origem portuguesa do Luxemburgo, foi uma estreia.

Na terça-feira ao final do dia, dezenas de autarcas de diferentes comunas do país juntaram-se na feira popular do Glacis, na capital, para ajudar a servir às mesas.

O líder autárquico de Lintgen foi um dos cerca de 60 burgomestres que participaram no evento. “Foi uma experiência agradável. Tudo estava bem organizado e foi bom participar pela primeira vez enquanto burgomestre. Pudemos ajudar com o dinheiro que se juntou lá para a Cruz Vermelha”, afirmou Louis Pinto, ao Contacto.

© Créditos: DR

Os burgomestres serviram os clientes nos diferentes restaurantes da ‘Fouer’ entre as 19h e as 22h, mas para o autarca de origem portuguesa não foi “um trabalho duro”, brincou.

Ler mais:

Burgomestres do Luxemburgo serviram à mesa na Schueberfouer. Veja as imagens

“Tive sorte, porque éramos três burgomestres e não precisávamos de trabalhar muito, estávamos a ajudar os empregados com as encomendas da comida. Não suámos de trabalhar, mas foi mais o momento de estar presente e falar com as pessoas e ir às mesas”, contou, entre risos.

Para Louis Pinto, o mais importante foi o “bom convívio” com os outros burgomestres. “Os novos perguntavam aos mais velhos como se passa nas comunas deles”. Depois do trabalho, o autarca recebeu ainda a família e alguns conhecidos e ficaram na Schueberfouer até mais tarde. “Cheguei a casa quase à 1h da manhã”, gracejou.

Esta quarta-feira, o burgomestre de Lintgen vai voltar à feira para cumprir outra tradição: “Hoje vou com os meus funcionários, porque é tradição convidar o pessoal da comuna para jantar. Depois sou capaz de ir em família também”, revelou.