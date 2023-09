500 portugueses do Luxemburgo já voltaram para Portugal com apoio especial

Foram 330 as candidaturas submetidas por famílias ou singulares do país ao Programa Regressar. Um número que está a aumentar este ano.

Do lado dos emigrantes existe o desejo de regressar ao país natal, e do lado do Governo, português a vontade que voltem de vez, para aumentar o investimento em Portugal e combater a falta de mão-de-obra.

O Programa Regressar ajuda a concretizar os dois anseios, concedendo apoios financeiros, fiscais e profissionais para o retorno dos portugueses e suas famílias residentes no estrangeiro.

No Luxemburgo, meia centena de portugueses já realizaram o sonho e voltaram para Portugal ao abrigo deste programa.

Mundo. 20 mil emigrantes voltaram

Desde o início do Programa Regressar, em 2019, “temos registadas 330 candidaturas submetidas, abrangendo cerca de 500 pessoas regressadas do Luxemburgo”, até à segunda semana de agosto, declara ao Contacto Isabel Jorge do Programa Regressar.

Há cada vez mais portugueses no país, e pelo mundo, a concretizarem o seu desejo de regresso através deste Programa, do Governo português. “Desde o inicio do programa houve um incremento em todos os países, mantendo o Luxemburgo a mesma tendência de subida de regressos, com 225 candidaturas submetidas em 2022”, vinca esta responsável.

No total, foram já submetidas “8733 candidaturas que abrangem 19.534 pessoas” dos mais variados países, segundo as estatísticas mais recentes. O programa “tem uma taxa de aprovação de 80%”.

Após a pandemia e com a crise económica instalada no planeta, cresce o número de portugueses no estrangeiro que querem voltar ao país natal.

Aumento este ano

“O 1º semestre de 2023 registou o maior número de candidaturas submetidas desde o inicio do Programa Regressar, confirmando a significativa tendência de crescimento já verificada, evidenciando o forte crescimento quando comparado, quer com o semestre anterior ( +345), quer com a média mensal de candidaturas entradas desde o inicio do Programa. O mesmo padrão de crescimento é notório, quando comparamos com o semestre homólogo ( +522)”, explica Isabel Jorge do Ponto de Contacto para o Regresso do Emigrante deste programa.

Suíça e França lideram

O Luxemburgo ocupa atualmente a 7ª posição entre os 10 países com origem do maior número de candidaturas ao Regressar, tendo subido uma posição entre dezembro de 2022 e julho de 2023, ao ultrapassar a Espanha.

A Suíça lidera as candidaturas com 1876 propostas apresentadas, seguindo-se a França (1634) e o Reino Unido (1428) que completam o pódio, segundo os dados mais recentes, de julho de 2023.

Em quarto lugar, e com menos de metade das candidaturas dos países líderes encontra-se o Brasil (511), seguido da Alemanha (412) e da Venezuela (383). Chega então o Luxemburgo, e atrás dele Angola (308), Espanha (282) e a Bélgica (206). Todos os outros países juntos somam 1290 candidaturas.

Isenção de impostos

O Programa Regressar concede vários apoios e incentivos para o retorno dos emigrantes, suas famílias e descendentes. Através deste programa, os portugueses que regressam, beneficiam de um “regime fiscal mais favorável”, uma isenção fiscal de 50% no IRS durante os primeiros cinco anos de regresso.

Existem também “apoios financeiros para emigrantes e seus familiares que venham trabalhar para Portugal e uma linha de crédito para apoiar o investimento empresarial e a criação de novos negócios em território nacional, entre outras”, descreve a página oficial do programa.

Pela segunda vez, a vigência do “Regressar” vai ser alargada, não terminando como previsto no final de 2023 mas continuando até 2026, decidiu o Governo português, em maio passado.

Todas as informações ser consultadas na página oficial do .Programa Regressar (clique aqui).