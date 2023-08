50 anos depois, loja de informática Prosys da Boulevard Royal fecha portas

Share this with email

Em setembro, quando os novos inquilinos já tiverem tomado conta do espaço, os sinais da existência da Prosys deixam de lá estar. É o fim de meio século de vida de uma loja que se tornou referência no mundo.

O diretor de operações, Dino Totaro, está sentado do outro lado da rua, na esplanada de um café, onde conta com orgulho a sua história, que não só o moldou, como mudou o percurso da empresa.

A Prosys abriu portas em 1973, com o nome de Eurobureau, e vendia tudo o que havia de material de escritório, como máquinas de escrever, canetas ou cadernos. Embora a loja tivesse até as primeiras calculadoras de bolso à venda, a parte eletrónica só começou a ganhar importância no final da década de 1970.

O diretor de operações, Dino Totaro, está orgulhoso do percurso que fez na empresa. © Créditos: Chris Karaba

Totaro tinha apenas 13 anos quando a loja abriu, mas não era um estranho ao negócio. Durante os tempos de escola no Lycée des Arts et Métiers, passava todos os dias pelo Eurobureau. “Em 1973, a minha escola foi a primeira onde os alunos puderam usar calculadora. Foi quando entrei em contacto com a loja pela primeira vez, porque comprei lá uma”, disse Totaro.

Seis anos depois, o então jovem estudante, começava ali a trabalhar, quando o Eurobureau precisou de alguém que pudesse vender novos computadores importados diretamente da América. "Claro que me inscrevi. Foi assim que consegui o meu primeiro emprego como técnico em 1979", disse.

O trabalho como técnico em eletrónica mantinha-o na área da assistência e reparação. “Aí, em 1980, tive a ideia de instalar um computador numa caixa registadora, justamente porque vendíamos caixas registadoras.”

A ideia deu origem ao Sistema Informático de Restaurantes (RCS) que se revelou um grande sucesso, uma vez que 75% dos restaurantes do país instalaram também o sistema. Um restaurante inteiro poderia, assim, ser gerido por um computador e, como não havia outro sistema semelhante no mundo, a Prosys ficou conhecida.

Um restaurante inteiro pode ser gerido com o sistema criado na Prosys. © Créditos: Chris Karaba

Em 1982, o RCS foi lançado como um sistema de ponto de venda (POS) para a indústria da restauração. Ao contrário das caixas registadoras anteriores, estava equipado com um leitor que reconhecia empregados de um restaurante. Até então, estes tinham que ter acesso à caixa registadora com uma chave para fazer um pedido. “Naquela época parecia o filme ‘Matrix’, onde tudo na tela do computador era verde e preto. Cada pedido tinha um código que o empregado tinha que digitar”, explicou Totaro. Desta forma, o sistema sabia automaticamente quanto cada pessoa tinha ganho no final do dia. Graças ao sistema, havia agora pelo menos três impressoras num restaurante: uma na cozinha, uma no bar e uma ao lado da caixa registadora. Por fim, a impressora ao lado da caixa registadora também imprimia a fatura para o cliente.



No final da década de 1980, eram vendidos cada vez menos materiais de escritório. A loja era especializada em tudo que tinha a ver com tecnologia e impressão. Naquela época, ninguém tinha impressora e, por isso, o Eurobureau também se tornou ponto de referência. Na década de 1990, este negócio das cópias sofreu um revés porque havia mais concorrência e impressoras mais pequenas para ter em casa.

Já o negócio do RCS continuou a prosperar e, em 2000, foi comprado um prédio em Junglinster, que se mantém até hoje. Nos últimos dez anos, Totaro e os colegas decidiram parar de vender tecnologia para o público. “Nós especializámo-nos no sistema POS, na instalação e também no reparo. Já não éramos interessantes para clientes particulares”, disse o engenheiro eletrónico.

O modelo agora é outro: “Limitamo-nos aos clientes que operam um restaurante num raio de cerca de 100 quilómetros. O sistema não pode ser utilizado imediatamente pelo pessoal de um restaurante. O apoio ao cliente também faz parte do serviço de instalação”, explicou Totaro. Os técnicos acompanham o restaurante durante três a quatro dias para explicar tudo, o que inclui suporte no primeiro dia de uso.

O trabalho, mesmo sem a loja da Capital, vai continuar a existir no edifício que a Prosys adquiriu em 2000 e que serve de sede, em Junglinster.

Totaro vai reformar-se com o encerramento da loja na Boulevard Royal. Mas termina este percurso com orgulho. "Temos sucesso neste negócio há 50 anos. Eu construí-o e estou orgulhoso do que conquistámos. Agora é hora de parar. Estamos gratos por tudo."

(Artigo original publicado no Luxembourg Times e adaptado para o Contacto por Ana Patrícia Cardoso)