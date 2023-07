Loulou, a rainha das porteiras em França

Share this with email

Quando se toca à campainha do número 26 da Rue Gauthey, no 17.º bairro de Paris, o mais provável é que do outro lado nos abra a porta Lourdes Fernandes. Foi assim naquela tarde de quinta-feira, no primeiro de junho, quando nos recebeu no seu prédio. “Entre, entre!”, apressou-se a dizer, com um sorriso aberto e a gentileza dos seus olhos claros.

De cabelo curto, camisola às flores, calças de ganga e sapatilhas, aparenta ser mais jovem do que os 57 anos que já viveu. Cumprimenta com dois beijinhos, “porque agora já não há covid”, afirmou, em tom de brincadeira, enquanto atravessava o corredor em direção ao pátio que fica nas traseiras.

Lourdes Fernandes à porta do seu prédio. © Créditos: Samuel Gratacap

Eram 15 horas e ainda estava a almoçar com uma vizinha numa mesa lá fora. Ao ar livre, porque fazia calor na capital francesa, com a temperatura a chegar aos 27 graus naquele dia solarengo.

Lourdes só conseguiu sentar-se para comer àquela hora porque andou a manhã toda a distribuir panfletos da sua Festa dos Vizinhos, que organiza desde há nove anos e que é a maior de França.

A edição deste ano realizava-se no dia seguinte e ainda havia muito para fazer. Pelo meio ainda foi trabalhar, a retirar os caixotes do lixo de vários prédios do bairro, uma das suas funções como porteira.

Na altura em que se preparava para comer a sua sanduíche de atum, acompanhada com uma cerveja belga, viu Valérie, vizinha do primeiro andar, e perguntou-lhe se queria descer ao pátio para almoçar.

Então ali estavam elas, Valérie de um lado da mesa, com o prato vazio após terminar o salmão, o queijo e os morangos que havia preparado, e Lourdes do outro, com metade da sande à sua frente, como se a quisesse partilhar com quem ainda não tivesse comido.

Loulou com a vizinha Valérie no pátio da sua casa. © Créditos: Samuel Gratacap

“Fazemos isto muitas vezes no verão”, explicou a francesa de 33 anos, enquanto puxava de um ‘cigarette’ para intercalar com o resto da cerveja.

Valérie e Lourdes conhecem-se há três anos. A jovem já vivia naquela rua, mas mudou-se para o 26 pouco antes da pandemia, com a ajuda da porteira, que também é quase como uma “agente” do prédio.

Durante o confinamento, Lourdes enviava aviões de papel para que a vizinha escolhesse a música que queria ouvir no pátio. E assim ficaram amigas.

Este prédio é a minha segunda família e esta rua é a aldeia que deixei em Portugal. Conheço toda a gente. Lourdes Fernandes

A ‘Loulou’, como é conhecida na vizinhança, “é muito amável com toda a gente”, descreveu a francesa. “Ela reúne os vizinhos aqui no pátio para conviver. É como um íman, que atrai as outras pessoas”.

Loulou, atenta, intervém na conversa e confirma, acenando com a cabeça, as palavras da amiga: “Faço aqui cada noitada!”, confessou, entre risos. “Costumo dizer que este prédio é a minha segunda família e que esta rua é a aldeia que deixei em Portugal. Conheço toda a gente”.

E toda a gente é muita gente. Só naquele prédio, que tem cinco andares, vivem mais de 30 pessoas. Em todo o 17.º bairro, há cerca de 168 mil habitantes.

O prédio onde Lourdes reside tem cinco andares. © Créditos: Samuel Gratacap

A porteira é “famosa” naquelas ruas, garantiu Valérie. “É impossível andar com ela pelo bairro, porque está sempre a parar para falar com as pessoas. Mesmo quando só tem cinco minutos, demora 30 porque fala com toda a gente”.

Para Loulou, um bom vizinho é “aquele que está sempre disponível para os bons e para os maus momentos”. Por isso, considera-se uma boa vizinha. “À minha maneira”, defendeu. Se fosse má vizinha, reflete, “já tinha sabido”.

Em Paris, é muito difícil ligar as pessoas. Mas aqui não é o caso. Nunca estamos sozinhos. Quando a Loulou está presente, há sempre muita gente à sua volta. Valérie Lasgleyzes Vizinha

Valérie concorda e diz que ela é “muito boa companhia”. Sempre que tem um problema, sabe que pode ligar à amiga, nem que seja para desabafar. “A Loulou cria uma atmosfera como se fosse uma aldeia, então podemos partilhar os nossos problemas. Temos um grupo no WhatsApp com todos os vizinhos para falar e combinar coisas juntos”.

Aquele pátio já ouviu muitos desabafos e cantou muitas alegrias. É um prédio diferente. Por isso é que todos os vizinhos que vão embora, explicava Loulou, depois “voltam para fazer a festa”.

“É impossível deixar o bairro para sempre”, acrescentou Valérie, assegurando que aquela vizinhança é muito especial. “Em Paris, é muito difícil ligar as pessoas. Mas aqui não é o caso. Nunca estamos sozinhos. Tanto no prédio, como em todo o bairro. Quando a Loulou está aqui, há sempre muita gente à sua volta”.

Uma mulher do bairro

A conversa estava boa. Loulou ia olhando para o relógio, estava à espera da boleia para ir aos bombeiros. Tinha de ir buscar as tendas para os grupos musicais que iam atuar na festa.

Até ao dia seguinte, ainda tinha de tratar de algumas tarefas, como recolher os donativos dos mais de 50 patrocinadores do evento, que são comerciantes do bairro.

Ali no pátio, já tinha algumas caixas no chão, com comida, bebida, t-shirts e 1.500 copos personalizados com o logo ‘la fête des voisins’, em azul e laranja. Afinal, eram esperadas mais de mil pessoas para o arraial.

1 / 3 Loulou mostra a t-shirt da sua Festa dos Vizinhos. © Créditos: Samuel Gratacap

2 / 3 1.500 copos personalizados com o logo ‘la fête des voisins’. © Créditos: Samuel Gratacap

3 / 3 Loulou com Valérie. © Créditos: Samuel Gratacap







Recebe uma chamada, atende, “é o Nicolas, já está lá fora com o carro”, avisou, despedindo-se de Valérie. Nicolas Petit é o presidente da associação Village Gauthey, criada em 2020 para tornar mais fácil a gestão dos donativos em dinheiro para a Festa dos Vizinhos.

Loulou passou a presidente honorária em setembro do ano passado, depois de se ter tornado vereadora-adjunta da Câmara do 17.º bairro de Paris. Não podia continuar a dirigir a associação devido a possíveis conflitos de interesses, então foi substituída pelo amigo francês em fevereiro deste ano.

Depois de passarem nos bombeiros para colocar as estruturas na mala do carro, Nicolas voltou com a viatura para a rua Gauthey, enquanto Loulou seguiu a pé pelo bairro para ir visitar alguns dos comerciantes.

Nicolas e Loulou colocam uma das tendas na mala do carro. © Créditos: Samuel Gratacap

Conhece aquelas ruas melhor do que ninguém. Pelo caminho, ia cumprimentando as pessoas. “É já amanhã”, lembrava aos mais esquecidos, para que não perdessem a festa do ano.

Parou numa chocolataria, que garantiu ser a “melhor de Paris”, mas os dois quilos de chocolates que ia levar ainda não estavam prontos.

Continuou a caminhar até chegar a uma mercearia portuguesa, da qual é cliente habitual. Lá dentro, Flora Rodrigues e uma colega ainda estavam a almoçar. Loulou sentou-se à mesa com elas.

Já se conhecem desde 2016, altura em que a mercearia abriu. “A Loulou sempre nos deu muito apoio. Fez uma grande divulgação do espaço e as pessoas começaram a vir. Se não fosse ela, há muita coisa que não teria acontecido”, disse Flora, proprietária do espaço.

A Loulou é uma pessoa muito fiel. Tem um coração enorme. É uma pessoa muito dada, que sente muito os problemas dos outros. Flora Rodrigues Proprietária da mercearia portuguesa 'Comptoir Saudade'

Desde então, passaram a ver-se praticamente todos os dias. Criou-se uma amizade. “Muita gente vem aqui para se reunir, para desabafar ou chorar. É um ponto de encontro dos portugueses, sobretudo das mulheres. Esta mesa é muito convival”, acrescentou Loulou.

1 / 4 Loulou com a amiga Flora. © Créditos: Samuel Gratacap

2 / 4 Flora Rodrigues é proprietária de uma mercearia portuguesa em Paris. © Créditos: Samuel Gratacap

3 / 4 Loulou vai à mercearia praticamente todos os dias. © Créditos: Samuel Gratacap

4 / 4 A mercearia portuguesa 'Comptoir Saudade'. © Créditos: Samuel Gratacap









É naquela mesa que muitas vezes a porteira organiza encontros e festas com moradores do bairro. Até se tornou madrinha do espaço.

No Ano Novo, reúne ali algumas pessoas que não têm família ou que estão longe de casa, para que “ninguém fique sozinho”. A própria Loulou cozinhava em casa e levava a travessa do cozido ou a panela de arroz para a mercearia.

Flora fala com grande admiração da amiga. “A Loulou é uma pessoa muito fiel. Tem um coração enorme. É uma pessoa muito dada, que sente muito os problemas dos outros. Às vezes até devia ocupar-se mais dela. Tem uma grande sensibilidade”, elogiou a mulher de origem cabo-verdiana.

Flora é uma das comerciantes que patrocinam a Festa dos Vizinhos. Para a edição deste ano, ofereceu uma caixa de 10 litros de vinho tinto e emprestou uma grande coluna de som e um microfone para o karaoke.

Florent Dulin, amigo de Loulou, leva a coluna de som e a caixa de vinho. © Créditos: Samuel Gratacap

“Sempre apoiei a Loulou. É um elo de ligação entre as pessoas. É muito bom ter a festa, porque há muitos vizinhos que não se conhecem”, reconheceu a proprietária, garantindo que o espírito que se vive naquele bairro não existe em mais lado nenhum. “Parece que estamos numa aldeia. Toda a gente se conhece e toda a gente se fala”.

Entretanto, chegaram à mercearia Nicolas e Florent Dulin, amigo e vizinho que também faz parte da associação. Pediram umas cervejas e sentaram-se na esplanada com Loulou. Brindaram à amizade e ao sucesso da festa que organizavam para o dia seguinte.

“A amizade entre um homem e uma mulher é muito bonita”, dizia a portuguesa. O ex-marido não acreditava nesse tipo de amizade, “porque tinha ciúmes”. Mas agora “é cada vez mais normal”. Para Loulou, Nicolas é como um irmão. “Mas eu digo-lhe sempre que se não fosse casado, era um homem de quem eu gostava”, brincou, soltando uma gargalhada.

A festa saiu à rua

Enquanto conversavam e bebiam uma e outra cerveja na ‘terrasse’, Loulou ia contando a história de como conheceu Nicolas. Foi há 30 anos, quando chegou ao 17.º bairro.

Ele trabalhava como agente imobiliário, ela como porteira. “Dizia-me que se encontrasse apartamentos à venda para lhe avisar, que me dava uma comissão”, recordou.

Moravam na mesma rua e passaram a ser amigos. “Fazíamos festas na casa dele ou no meu pátio, que começou a ser pequeno para tanta gente. Foi daí que tivemos a ideia de ir fazer a festa para rua”.

Nicolas Petit, presidente da associação Village Gauthey. © Créditos: Samuel Gratacap

A primeira Festa dos Vizinhos na Rue Gauthey, tal como se conhece hoje, aconteceu em maio de 2015. Foi organizada por Loulou e Nicolas, que receberam a autorização da Câmara para fazer o arraial naquela rua. “São 59 prédios e convidamos toda a gente”, contou a porteira.

O amigo ficou responsável pela distribuição dos panfletos e pelo financiamento. “Disse à Loulou que estava com ela e que ia fazer tudo o que estivesse ao meu alcance para dar o máximo dinheiro possível. Mas eu não era o chefe”, defendeu-se Nicolas, com um sorriso.

A chefe é Loulou, claro. É graças a ela, garante ele, que esta se tornou a “maior e mais famosa” festa dos vizinhos de França. “Graças a todos, não sou só eu”, corrigiu a portuguesa, com modéstia.

Agora temos esta enorme Festa dos Vizinhos, que já vai na nona edição. Não tem equivalente. Nicolas Petit Presidente da associação Village Gauthey.

Na verdade, a Festa dos Vizinhos já existe há 24 anos. A ideia surgiu em 1997, quando o francês Atanase Périfan descobriu uma mulher idosa morta havia quatro meses num apartamento do prédio onde morava, no 17.º bairro.

Alertado para a importância de existir uma maior proximidade entre vizinhos, decidiu criar a "Immeubles en Fête – la Fête des Voisins", em 1999, no seu prédio. No ano seguinte, o evento foi organizado a nível nacional, em mais de trinta comunas francesas.

Aquele bairro é, portanto, o berço da celebração. Pouco a pouco, o evento organizado por Loulou foi crescendo. “E agora temos esta enorme Festa dos Vizinhos, que já vai na nona edição. Não tem equivalente”, assegurou Nicolas, com o consenso de Florent, que ia bebendo a sua cerveja e fumando um cigarro enquanto ouvia a conversa.

A Festa dos Vizinhos aconteceu pela primeira vez em 1999, na Rue Gauthey. © Créditos: Samuel Gratacap

Jornalista de um canal desportivo de televisão, o francês conhece Loulou há quase 10 anos. Chegou àquele bairro pouco tempo antes da primeira festa realizada na rua. “Tanto ele como a mulher, a Cécile, sempre ajudaram e participaram. Sempre me deram muito apoio”, reconheceu a porteira.

Quando Florent e Cécile chegaram ao bairro, foram visitar um apartamento no terceiro andar do número 26 da Rue Gauthey. Mas em vez de serem recebidos por um agente imobiliário, quem lhes mostrou a casa foi Loulou. “O proprietário do prédio vive em Toulouse e diz que sou os olhos dele em Paris. Só não trato das rendas”, justificou ela.

O casal ficou encantando. “Sentimos como se fosse uma aldeia e gostámos muito. A Loulou e eu demo-nos logo bem. Uma coisa levou à outra e ficámos a viver lá”, resumiu ele.

Loulou é como o Huggy Bear [personagem da série 'Starsky e Hutch']. É a pessoa que se procura quando se quer saber alguma coisa. Florent Dulin Vizinho

Mais tarde, tiveram uma filha e compraram uma casa na rua ao lado, mas continuam a fazer parte da família, afirmou a porteira: “Estão muito felizes e vêm sempre visitar-nos”.

Florent compara Loulou à personagem Huggy Bear, da série norte-americana dos anos 70 “Starsky e Hutch”, o informador de dois polícias que tentavam resolver casos complicados em bairros perigosos. “É a pessoa que se procura quando se quer saber alguma coisa. A minha Loulou”, exclamou carinhosamente.

A porteira tornou-se tão popular no bairro que a festa que começou com 100 pessoas rapidamente chegou às 400 e hoje em dia já são mais de mil. “Ficou uma loucura. Tornou-se óbvio que precisávamos de uma associação”.

Loulou na sua rua, durante os preparativos da festa. © Créditos: Samuel Gratacap

Tanto Florent como a mulher Cécile, que é tesoureira, fizeram parte da criação da Village Gauthey. Para que deixassem de “carregar tudo às costas”.

Como havia muitos comerciantes que queriam participar na festa e ajudar com dinheiro, o grupo de vizinhos chegou à conclusão que era “melhor para todos ter uma estrutura”.

Isso permitiu-lhes estar mais organizados, porque além das seis pessoas que fazem parte da associação, há ainda mais de 30 voluntários que ajudam na preparação da festa.

Por falar nisso, já era hora de terminar as cervejas e voltar ao trabalho. Florent levava a coluna e a caixa de vinho que Flora ofereceu. O grupo regressava à rua mais famosa do bairro.

A entrada na política

Naquele final da tarde, Loulou e os vizinhos estavam no meio da Rue Gauthey, a preparar o local da festa: ora colocavam uns cones gigantes na estrada, ora esticavam uma fita vermelha e branca para bloquear o estacionamento, ora colavam mais uns panfletos.

Ao alto viam-se uns cabos que se estendiam entre os prédios, com balões coloridos pendurados e uma enorme faixa em que se lia “Fête des voisins solidaires”.

No dia seguinte, a rua seria encerrada entre as 17 horas e a meia-noite, nenhum carro poderia ali passar. Todos ajudavam como podiam, tudo estava a correr como planeado.

Depois de ir a casa para mudar de roupa e vestir um blazer preto, lá voltava Loulou a sair à rua, desta vez com a sua trotinete azul turquesa e o capacete. “Costumo dizer que é o meu BMW de duas rodas”, gracejou.

Loulou gosta de passear pelas ruas do seu bairro com a trotinete. © Créditos: Samuel Gratacap

O estilo mais formal devia-se à cerimónia do 50.º aniversário do edifício da Câmara do 17.º bairro de Paris. Enquanto vereadora-adjunta, deveria marcar presença.

Mais uma vez, onde quer que passasse, cumprimentava todas as pessoas. Puxava a trotinete pelas mãos, enquanto caminhava ao lado de Valérie e Cécile.

Antes da cerimónia, ainda iam parar no “Marche des Batignolles”, um mercado histórico que existe desde 1846. Ali chegadas, foram diretamente ao stand do florista José Machado, amigo de Loulou há cerca de 15 anos.

Mal se viram, foi uma alegria. Deram um abraço e trocaram beijinhos. “Ela é a melhor”, assegurou o português. “Vem aqui todas as semanas. Costuma levar orquídeas para a sua casa. É uma pessoa formidável, muito próxima da gente”.

José é um dos patrocinadores da festa e tinha a oferecer um cheque e umas flores, que ainda não estavam prontas. “Passamos cá amanhã”, avisou Loulou, que estava com pressa.

Loulou com o amigo José, no Marche des Batignolles. © Créditos: Samuel Gratacap

Despedindo-se das amigas, a porteira lá seguiu com a sua trotinete em direção à Câmara. Pelo caminho, parou para falar com um sem-abrigo que conhecia. “Mesmo que não tenha nada para dar, dou sempre um sorriso e um olá, porque estas pessoas também têm dignidade”, notou docilmente.

Pouco depois, chegava por fim ao edifício da autarquia, da qual faz parte desde 2020. Foi cumprimentando os vários presentes, desde políticos a moradores do bairro, enquanto aguardavam no hall de entrada pelo início da cerimónia.

O edifício da Câmara do 17.º foi construído em 1973. A comemoração dos 50 anos estava a ser preparada há vários meses, com uma exposição de fotografias que espelhava as diferenças entre o antigo e o novo imóvel ao longo do tempo.

“Hoje é importante que as pessoas possam ter uma ideia de como era antigamente. Esta é a maior Câmara de todos os 20 bairros de Paris. Passam aqui centenas de pessoas por dia”, revelou Loulou. Enquanto vereadora-adjunta, considera que é “importante falar com as pessoas e ouvir os seus problemas”.

Não tenho partido. Sou parte da sociedade civil. O que faço é pelo 17, o nosso bairro. Lourdes Fernandes

A porteira começou a interessar-se pela política em 2008, porque conhecia a presidente da Câmara que ganhou na altura, Brigitte Kuster, uma “pessoa que estimava muito”.

Depois de dois mandatos, a autarquia passou a ser liderada por Geoffroy Boulard, de 44 anos, o mais jovem presidente de todas as Câmaras de Paris. “É um homem muito atencioso e extraordinário”, elogiou Loulou.

Foi o autarca que a convidou a juntar-se à sua equipa para as eleições municipais de 2020. “Ele via que eu era muito ativa e pensou que poderia ser um bom elemento. Também porque sou portuguesa e conheço muita gente”.

Naquele ano, foi eleita vereadora, mas não podia aceder ao cargo por não ter a nacionalidade francesa. Só em setembro do ano passado, numa cerimónia organizada pela Prefeitura de Paris no Panteão francês, é que passou a ter a dupla nacionalidade, assumindo então o cargo de vereadora-adjunta, à frente da pasta da Luta contra a Exclusão e Precariedade.

“Estou feliz com o que faço. Mas não tenho partido. Sou parte da sociedade civil. O que faço é pelo 17, o nosso bairro. Gostava de levar mais portugueses a votar, para que se sintam mais integrados na vida política”, desejou Loulou.

A alma daquela rua

A cerimónia foi breve e simples, com um discurso do presidente da Câmara, que recebeu um aplauso caloroso dos colegas e dos moradores que assistiam.

Seguiram-se os comes e bebes. Loulou ia serpenteando entre os convidados, de copo de vinho na mão, até chegar ao amigo Geoffroy Boulard. O autarca, contente de a ver, teceu-lhe rasgados elogios.

“Ela adora as pessoas. Estou muito orgulhoso dela, porque quis ter a nacionalidade francesa, apesar de ter muito orgulho em ser portuguesa. É um grande exemplo para todos os franceses”, afirmou, sublinhando que apesar de ser uma pessoa popular, não se deixa mudar pela fama. “É uma parte muito importante deste bairro”.

Além do cargo de vereadora-adjunta, Loulou é também responsável pela hora cívica, um projeto em que voluntários dão uma hora por mês para missões solidárias. “É muito importante que todos demos um pouco do nosso tempo para ajudar os outros, para que a gente viva mais em harmonia”.

Vai quase todos os dias até à Câmara, pelo menos duas a três vezes por semana. Entre o início de dezembro e o fim de fevereiro, vai de segunda a sexta-feira e fica até à noite, para ajudar a servir entre 70 e 80 refeições a pessoas carenciadas.

Loulou adora as pessoas. Estou muito orgulhoso dela, porque quis ter a nacionalidade francesa. É um grande exemplo para todos os franceses. Geoffroy Boulard Presidente da Câmara do 17.º bairro de Paris

Entre as dezenas de pessoas que foi cumprimentando durante a cerimónia, encontrou Lucien Maillard, um conhecido historiador de Paris, que fez uma apresentação sobre a história da rua de Loulou na primeira Festa dos Vizinhos.

No momento em se viram, deram um forte abraço. Lucien tinha tido um AVC e Loulou foi visitá-lo ao hospital quase todos os dias. Por isso, o francês guarda uma enorme admiração pela amiga. “A Loulou semeia vida. Por onde passa, tudo floresce. Semeia a solidariedade, a amizade e a fraternidade. Não só no seu bairro, mas em todo o lado onde vai. Admiro-a há vários anos”, louvou.

Uma das histórias “mais extraordinárias” que Lucien tem para contar sobre Loulou leva-nos a um dia chuvoso, quando dava uma conferência sobre o escritor francês Victor Hugo. “Chovia, chovia, chovia a cântaros”, contava, no meio de um pequeno grupo que o ouvia com atenção. “As pessoas estavam em choque, com os guarda-chuvas encharcados. Então a Loulou disse: ‘Venham a minha casa. Não é muito grande, mas cabemos’. E todos aqueles intelectuais parisienses, um pouco snobs, instalaram-se em casa dela, na cama, nas cadeiras… enquanto eu falava da génese de Victor Hugo. Para mim, a grande cultura europeia passa por pessoas como ela”.

Encantada ao ouvir as palavras do amigo, Loulou devolvia os elogios, dizendo-lhe que sente igual admiração. Com mais um e outro copo de vinho, brindavam à vida e à cultura.

A Loulou semeia vida. Por onde passa, tudo floresce. Semeia a solidariedade, a amizade e a fraternidade. Para mim, ela é a alma daquela rua. Lucien Maillard Historiador

Lucien não tem dúvidas de que a porteira é uma “figura importante” para a comunidade portuguesa daquele bairro. “Está sempre muito presente, muito ativa. Para mim, ela é a alma daquela rua”, declarou.

Aqueles dois podiam ficar a falar durante horas, mas já se fazia tarde e o local da cerimónia ia ficando vazio. “Vemo-nos amanhã”, despediu-se Loulou, voltando a pegar na trotinete e saindo para a rua.

A caminho de casa, decidiu parar no restaurante de um amigo português, que também é patrocinador da festa, para jantar. Sentou-se na esplanada e pediu um prato de esparguete, porque adora massa, e uma cerveja.

Pouco depois, juntaram-se à mesa Valérie e outra amiga, para a acompanhar na refeição e na bebida. Pelas 23 horas, teve de sair do restaurante para ir trabalhar novamente. Foi retirar os caixotes do lixo de vários prédios do bairro, como tinha feito de manhã. Voltou cerca de meia hora depois, para beber mais um copo.

Ali ficaram as três amigas, a conversar, a rir, a desabafar. Depois de um dia longo, a andar para trás e para a frente, Loulou podia finalmente sentar-se e relaxar, naquela noite amena em Paris.

No dia seguinte, tinha de levantar-se às 6h30 para ver se havia lugares de estacionamento vazios na rua para os bloquear com as fitas. Estava quase tudo pronto para o grande dia da festa. Mas ainda faltava recolher alguns donativos e colocar as mesas e as estruturas na rua quando estiver encerrada ao trânsito.

A conversa foi esticando e as horas também. Já era quase meia-noite quando Loulou voltou para casa. “Até amanhã”, sussurrou às vizinhas.

A menina de 15 anos

Na manhã daquela sexta-feira, 2 de junho, a porteira voltou a abrir-nos a porta de casa, onde se via pendurado um cartão amarelo com as palavras “Chez Loulou”.

Lá dentro, a pequena sala encontrava-se enfeitada com várias fotografias, diplomas, desenhos e recortes. Memórias de uma vida preenchida de amores e desamores, alegrias e tristezas, conquistas e novos inícios.

Numa mesa longa de madeira, tinha espalhadas imagens do passado, que exibia orgulhosamente, enquanto ia descrevendo momentos que retratam os 57 anos da sua história.

1 / 4 Loulou à porta da sua casa. © Créditos: Samuel Gratacap

2 / 4 Uma moldura com a letra do hino francês "La Marseillaise". © Créditos: Samuel Gratacap

3 / 4 Recordações da vida de Loulou. © Créditos: Samuel Gratacap

4 / 4 Recordações da vida de Loulou. © Créditos: Samuel Gratacap









Lourdes nasceu no dia 23 de dezembro de 1965, em Santa Comba de Cambra, uma pequena aldeia no concelho de Vouzela, distrito de Viseu.

Ali viveu com os pais e os quatro irmãos até aos 14 anos. Com essa idade, foi trabalhar para as vinhas do Douro, na Régua, durante 10 meses, com a irmã, dois anos mais nova.

Quando regressou à aldeia, teve uma proposta para ir para Paris com um casal, para tomar conta da sua criança. Lembra-se bem do dia em que se despediu da família, sobretudo da irmã, que partira na mesma altura para Lisboa. “A minha mãe deve ter sofrido, coitada. Ver as duas filhas a ir embora, uma com 15 e outra com 13 anos”.

Acho que o que faço hoje já vem dessa altura. Toda a gente se ajudava. É importante guardar o que herdamos dos pais. Lourdes Fernandes

Deixou a infância demasiado cedo. Com ela levava as memórias de criança, de brincar às escondidas no meio do milho, das vindimas, de ir buscar a água à fonte, de jogar à porta de casa com os irmãos e os amigos até à noite. “Era uma alegria. Não havia brinquedos. Fazíamos aqueles jogos de antigamente”, recordou.

Também gostava quando a mãe cozia o milho e fazia a broa com as vizinhas, porque não tinham forno. Ou quando os vizinhos iam ajudar a semear batatas, a cortar o centeio ou a fazer as vindimas. “Acho que o que faço hoje já vem dessa altura. Toda a gente se ajudava. É importante guardar o que herdamos dos pais. Boas maneiras, dedicação e estar sempre pronta a ajudar”.

Uma foto de Loulou quando era mais nova. © Créditos: Samuel Gratacap

Da chegada a Paris, em 1981, recorda-se de ver luzes por todo o lado. “Não imaginava que fosse assim”, contou, com nostalgia. Sentia-se bem a viver com o casal, mas nem sempre era fácil, porque dormia sozinha no rés do chão, na loja da porteira. “Sentia medo, porque só tinha 15 anos e nunca tinha vivido numa cidade”.

Preparava-lhes o pequeno-almoço e tomava conta da filha deles e de outras crianças. À noite, ia fazer a limpeza de escritórios. “Era assim todos os dias, acordava cedo e deitava-me tarde. Ganhava 10 contos [50 euros] por mês, mas era tudo para os meus pais. Eu não tinha dinheiro nenhum”.

Praticamente não saía de casa. Nem conhecia Paris, nem falava francês. Era todos os dias a trabalhar. Mas estava feliz, porque “pelo menos já não estava a ser um encargo para os pais”.

Não foi coragem que a levou a emigrar com 15 anos, mas sim um sentimento de culpa. “Como deixei de estudar, não queria ser um encargo. Os meus pais não tinham dinheiro para comprar os livros e eu tinha pena”.

Viveu assim durante dois anos e meio. Mas, mais tarde, o casal levou-a de volta a Portugal, porque era proibido pôr uma adolescente como Lourdes, então com 17 anos, a trabalhar.

De regresso a casa, Loulou aproveitou para tirar a carta de condução e reencontrar o namorado, filho do patrão do pai, que tinha conhecido antes de ir para Paris. Mesmo à distância, nunca perderam o contacto.

Mas a estadia em Portugal durou pouco tempo. No Natal, escreveu um postal de boas festas para uma família com quem tinha trabalhado em França. “Responderam-me a dizer que estavam à procura de uma rapariga para tomar conta dos filhos e perguntaram se eu queria ir. Disse logo que sim”, relembrou.

Mais fotografias da adolescência de Loulou. © Créditos: Samuel Gratacap

Voltou para Paris e trabalhou na casa daquela família durante cinco anos, até o namorado ir ter com ela para a pedir em casamento.

Casaram em 1990. Nessa altura, Loulou teve de deixar o trabalho porque queria criar uma família. Tiveram três filhos: Hugo, hoje com 32 anos, Cláudia, com 30, e Diogo, com 24.

O marido arranjou trabalho nos azulejos, enquanto a mulher foi para as limpezas. “Trabalhei com um casal de jornalistas que adotou uma menina que tinha a idade do meu filho Hugo e propuseram-me ficar a tomar conta dela. Mas quando tive a Cláudia deixei e fiquei a cuidar dos filhos até vir para esta rua”.

Loulou chegou ao número 26 da Rue Gauthey no dia 25 de junho de 1993, com o marido, o filho mais velho e a filha, com apenas três meses. Já lá vão 30 anos. “Vim para este rés do chão e nunca mais mudei”.

A voz de todas as porteiras

Aquela casa onde agora Lourdes nos recebia era então um pequeno apartamento com um quarto. Ela e o marido dormiam no sofá da sala e os miúdos na outra divisão.

Antes de nascer o terceiro filho, pediu à proprietária para abrir a parede e alugar o apartamento ao lado, que tinha mais dois quartos. Moraram ali os cinco. “Agora já não está cá nenhum. Tenho os dois quartos para mim”, reparou, com um sorriso melancólico.

Na altura, candidatou-se ao posto de porteira daquele prédio e foi escolhida porque a proprietária queria alguém que tivesse filhos. “As crianças é que fazem a convivência. Houve uma altura em que tínhamos 17 crianças no prédio”.

Começou por trabalhar só naquele prédio, mas depois passou a ir a outros. “Fazia a limpeza, recebia o correio, levava as cartas às pessoas, lavava os vidros, tirava os caixotes do lixo e estava atenta a quem entrava e saía. Há pessoas que pensam que ser porteira não é grande trabalho, mas há muito que fazer”, assegurou.

Já lhe aconteceu ter de obrigar pessoas a sair do prédio, porque tocavam à campainha de idosos, dizendo que iam tratar de uma fuga de água ou limpar as chaminés e eram ladrões. “Uma porteira deve estar atenta. Aqui chamam-lhe ‘gardienne’, que significa guardiã. Temos de ajudar quem precisa”.

Há pessoas que pensam que ser porteira não é grande trabalho, mas há muito que fazer. Lourdes Fernandes

Lourdes admite que podia ter “feito mil e uma coisas”, mas a profissão de porteira surgiu “por conveniência”, para poder ocupar-se dos filhos e não pagar renda.

Ao longo dos anos, foi sentindo que aquele era o trabalho certo para si. “Porque gosto muito da convivência com as pessoas, esta ligação que temos uns com os outros. Ser porteira assenta-me que nem uma luva”, gracejou.

Nem sequer pensou ser outra coisa, porque nunca se permitira a sonhar. “Sempre trabalhei e vivi para os meus filhos e para o meu ex-marido, que era muito ciumento. Acho que era uma mulher submissa sem me dar conta. Isso fez-me perder confiança em mim própria”.

O casamento durou 26 anos. Em 2014, Lourdes divorciou-se porque descobriu que o marido tinha outra pessoa. “Sofri muito”, disse, num tom triste, explicando que teve de fazer terapia durante um ano.

Com o desgosto, foi parar ao hospital. Uma veia rebentou e o sangue caiu-lhe no pulmão. “Estive para morrer. Fiquei nos cuidados intensivos durante 24 horas. Queriam tirar-me o pulmão, mas eu resisti. Estive oito dias no hospital. Isso foi uma vitória para mim”.

E um momento de viragem na sua vida. “Fez-me pensar no que é que eu quereria fazer antes de morrer. A primeira coisa que me veio à cabeça foi organizar uma grande festa dos 50 anos em minha honra, porque até ali só tinha feito para os outros”.

Em janeiro de 2016, fez uma grande festa com 110 pessoas. “Convidei todos os vizinhos da rua. Gostei muito. Foi a primeira vez que tive uma festa para mim. Os meus filhos estavam lá. A única coisa que pedi foi que todos me escrevessem um postal”, contou.

Foto de Loulou no dia em que celebrou os 50 anos © Créditos: Samuel Gratacap

O facto de ter estado perto da morte mudou a sua maneira de pensar. “Temos de viver a vida”. E foi isso que fez. O divórcio tornou-a mais forte, garantiu. “Recuperei as capacidades de fazer as coisas sozinha. Sentia-me mais segura de mim própria. Segui em frente, com mais dinamismo, mais energia e maior capacidade de resolver as coisas. Sou mais independente”.

Foi a partir de então que Loulou passou a organizar todos os anos a Festa dos Vizinhos na sua rua. Desde 2020, é também ela quem organiza a cerimónia das porteiras ou ‘cerimónia dos anjos guardiões’, como lhe chamam.

Este ano, a festa foi realizada em abril, com 350 pessoas. É uma forma de “honrar as porteiras”, explicou. “Há por vezes pessoas que tratam as porteiras como um tapete, porque pensam que por serem proprietários e terem dinheiro têm todos os direitos. Uma porteira faz o trabalho dela e nada mais. Há porteiras que têm mau ambiente nos prédios e que são mal tratadas, por vezes até com racismo”.

Apesar disso, Loulou nota que há cada vez mais jovens, inclusive portuguesas, a tornar-se porteiras. Como porta-voz da Rede Nacional das Porteiras Solidárias em França, está a tentar recuperar os dados de todas as porteiras de França, para “tentar que esta profissão não acabe”.

1 / 3 Recordações da vida de Loulou. © Créditos: Samuel Gratacap

2 / 3 Recordações da vida de Loulou. © Créditos: Samuel Gratacap

3 / 3 Recordações da vida de Loulou. © Créditos: Samuel Gratacap







No seu caso, não pensa em deixar de trabalhar tão cedo. “Espero ter a reforma, mas não tenho pressa, estou muito bem assim”. Quer continuar a viver em Paris, porque sempre se sentiu francesa e sempre viveu “à maneira dos franceses”.

A gente é feliz com estas conquistas que consegue na vida, que nos fazem crescer e nos ajudam a viver uma vida mais calma e serena. Lourdes Fernandes

A Portugal quer passar a ir mais vezes, durante um mês ou dois, para visitar a família, mas não pensa em voltar de vez. Gostava de ir de férias a países que nunca visitou, porque “a vida não permitiu”.

Nunca é tarde para ser feliz. E Loulou é feliz. Mais do que era antes. “A gente é feliz com estas conquistas que consegue na vida, que nos fazem crescer e nos ajudam a viver uma vida mais calma e serena”.

É assim que ela se sente ali, na sua rua, no meio de todos os seus vizinhos e amigos. A sua família. Naquela sexta-feira, ao final da tarde, quando tudo estava a postos para o arranque de mais uma Festa dos Vizinhos, estava radiante, vestindo orgulhosamente a t-shirt branca da associação, com o seu nome.

1 / 13 © Créditos: Samuel Gratacap

2 / 13 © Créditos: Samuel Gratacap

3 / 13 © Créditos: Samuel Gratacap

4 / 13 © Créditos: Samuel Gratacap

5 / 13 © Créditos: Samuel Gratacap

6 / 13 © Créditos: Samuel Gratacap

7 / 13 © Créditos: Samuel Gratacap

8 / 13 © Créditos: Samuel Gratacap

9 / 13 © Créditos: Samuel Gratacap

10 / 13 © Créditos: Samuel Gratacap

11 / 13 © Créditos: Samuel Gratacap

12 / 13 © Créditos: Samuel Gratacap

13 / 13 © Créditos: Samuel Gratacap



























Continuava a correr de um lado para o outro, com a ajuda de Valérie, Nicolas, Florent e Cécile. As pessoas iam chegando para o arraial na Rue Gauthey. A música já agitava o bairro. A noite prometia ser longa. Abram alas para Loulou, a rainha da festa.