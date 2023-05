Unigro cessa atividade no Luxemburgo e na Bélgica

Comércio

Fim da loja de comércio online ameaça deixar 141 pessoas sem trabalho.

O retalhista de comércio online Unigro vai encerrar os seus serviços na Bélgica e também no Luxemburgo.

Segundo vários media belgas, o fim do operador de comércio eletrónico, que faz parte do Grupo Otto e que tem sede em Sint-Niklaa, no país vizinho, deverá deixar 141 pessoas no desemprego.

A Unigro, que se tornou conhecida ainda nos tempos das vendas por catálogo, comercializa vários tipos de produtos, desde eletrodomésticos a móveis, passando por artigos para bebés e têxteis para a casa. Contudo, no comércio eletrónico, a concorrência crescente de gigantes como a Amazon tem-se imposto, tornando inviável a continuidade do negócio.

Na semana passada, o jornal económico belga Tijd avançou que a empresa iria cessar a atividade na Bélgica e no Grão-Ducado e declarar falência.

De acordo com Yves Moens, diretor-geral da Unigro, esta tem prejuízos há vários anos e não consegue recuperar. Para voltar a terreno positivo, a plataforma de comércio virtual precisaria de, praticamente, duplicar o seu volume de negócios anual, o que segundo o responsável "não é viável".

"Estamos a enfrentar vários problemas. Em primeiro lugar, atuamos num mercado onde a concorrência é cada vez mais forte e onde a pressão sobre os preços e os serviços se tem intensificado, nomeadamente face a grandes operadores como a Amazon.com ou a Bol.com, mais próximos do nosso país", explicou Yves Moens à agência Belge, citada pelo Virgule.

Em segundo lugar, "os nossos custos estruturais continuam a ser demasiado elevados em relação ao nosso volume de negócios. Por último, há também o clima económico desfavorável que pesa sobre o poder de compra dos consumidores", acrescentou.