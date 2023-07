Um terço as famílias apoiadas pelo REVIS não tem outro rendimento

Atualmente, 10 mil domicílios beneficiam do REVIS no Luxemburgo.

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

O Instituto de Investigação Socioeconómica (LISER) e a Inspeção Geral da Segurança Social (IGSS) avaliaram a eficácia do rendimento de inclusão social (REVIS) em vigor no Luxemburgo e o saldo é positivo.

O relatório foi apresentado esta sexta-feira e contou com a presença do ministro da Família e Integração, Max Hahn. O governante começou por dizer que "algumas pessoas não têm os recursos financeiros necessários para cobrir suas necessidades e viver com dignidade. No Luxemburgo, porém, podem contar com a solidariedade da sociedade".

No caso, são 10 mil casas (ou 24.000 pessoas) com rendimentos baixos que beneficiam do REVIS. Na verdade, um terço destas famílias não tem outro rendimento além do apoio estatal.

Estes são os valores praticados pelo REVIS:

- Montante base por adulto/mês: 858,48€

- Montante base por criança/mês: 266,54€

- Montante para custos comuns por agregado familiar: 858,48€

Ler mais:Salários e pensões devem voltar a aumentar após as férias

Mais dinheiro se tiver filhos

Vale lembrar que o REVIS entrou em vigor a um de janeiro de 2019 para substituir o Rendimento Mínimo Garantido (RMG) cuja base legal data de 1986 e o relatório estabelece comparação entre os dois.

O dinheiro destinado às famílias com filhos e, mais concretamente, às famílias monoparentais com filhos "permite-lhes dispor de meios financeiros entre 19% a 51% superiores aos que teriam beneficiado no âmbito do RMG", conclui o texto de apresentação ao relatório.

Por outro lado, a perda de rendimento disponíveis para famílias sem filhos é motivo de preocupação. De acordo o ministro Max Hahn, este ponto vai ser "alvo de toda a atenção no futuro Governo".

Ler mais:As 10 áreas com mais emprego no Luxemburgo

ADEM eficaz

Um dos principais objetivos do REVIS é incentivar os beneficiários a exercer uma atividade de forma a permitir-lhes a integração no mundo do trabalho, respeitando as competências e situação pessoal de cada um.

Nesse sentido, o relatório indica que a orientação da ADEM tem sido valiosa. "Os resultados mostram que os beneficiários são orientados de forma eficaz e correta", diz o Governo.