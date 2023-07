ULC acusa supermercados de estarem a "lucrar à custa dos consumidores"

Share this with email

A União Luxemburguesa dos Consumidores (ULC) acusa a indústria alimentar, e em particular, os supermercados de estarem a lucrar à custa dos consumidores, que, apesar da indexação e do crédito fiscal, viram o seu poder de compra diminuir no último ano com a escalada de preços.

"Não podemos deixar de pensar que a indústria alimentar, liderada pelos supermercados, está a lucrar à custa dos consumidores. O facto de os consumidores luxemburgueses terem tido de pagar os preços mais elevados dos produtos alimentares na UE no ano passado não é, definitivamente, uma boa publicidade para o nosso país", critica o presidente da ULC, Nico Hoffmann, num comunicado publicado pelo organismo esta quarta-feira.

O responsável acrescenta também que, "com os preços em constante aumento, o efeito das faixas de indexação e dos créditos fiscais está simplesmente a ser anulado".

A ULC cita os cálculos do Instituto de Ciências Económicas e Sociais (WSI) da Fundação alemã Hans Böckler que revelam que os salários reais no Luxemburgo terão diminuído 2,6%, mesmo com as medidas que colocam o país como um dos mais bem sucedidos na União Europeia na contenção do impacto da inflação. E lembra que o próprio Governo luxemburguês "está constantemente a pedir que o poder de compra dos consumidores seja mantido ou aumentado".

Na base da queda dos salários reais estará o facto de, segundo o WSI, as empresas terem aumentado os seus preços mais do que seria necessário face à subida dos custos", o que para a ULC é particularmente notório no setor alimentar, "onde os preços continuam a subir, apesar de uma descida significativa dos custos da energia".

"Apesar de a inflação no Luxemburgo ter vindo a diminuir regularmente desde o início do ano - a taxa de inflação atual é de 3,2% - os preços dos produtos alimentares têm vindo a aumentar de forma inexorável desde outubro de 2021. De acordo com a autoridade estatística nacional, o Statec, estes aumentaram recentemente mais 0,2% em relação ao mês anterior. Numa base anual, o aumento é mesmo de 11,4%", aponta a ULC.

Governo impõe controlo de preços nos bens alimentares

O organismo de defesa dos consumidores apela, por isso, ao Governo que, além de alinhar a tabela fiscal com a inflação, aplique medidas de controlo de preços nos produtos alimentares, seguindo o modelo francês.

"O governo poderia exigir a redução dos preços dos produtos alimentares, seguindo o exemplo da França. Para combater a inflação em França, 75 grandes empresas do setor alimentar terão de baixar os preços de centenas de produtos, devido à pressão do Governo". Segundo a ULC, 39 empresas já responderam à solicitação do Executivo francês e anunciaram "reduções de preços entre cinco e sete por cento". Outras empresas deverão fazer o mesmo nas próximas semanas.

"Os consumidores luxemburgueses beneficiariam definitivamente mais com esta medida do que com a redução - temporária - do IVA que entrou em vigor a 1 de janeiro, da qual sabemos que os produtos alimentares, entre outros, estão excluídos", sublinha a União Luxemburguesa dos Consumidores.

O organismo cita dados do Statec para reforçar a sua visão sobre uma medida que considera "dispendiosa", para a qual foram destinados 317 milhões de euros no Orçamento de Estado e que "apenas abrandou ligeiramente a inflação", sem que os consumidores tivessem sentido melhorias no seu poder de compra.