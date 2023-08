Tudo o que precisa saber sobre seguros no Luxemburgo

Share this with email

Alguns seguros são obrigatórios no Luxemburgo. Há outros não são, mas é aconselhável que os obtenha na mesma.

Eis um resumo dos seguros automóvel, residencial, de saúde e de animais de companhia, com conselhos sobre os requisitos obrigatórios e as opções disponíveis, bem como ligações para seguradoras e sites de comparação.

Seguro automóvel

Se reside no Luxemburgo, é obrigatório ter um seguro de responsabilidade civil para o seu automóvel, a fim de cobrir os danos causados a terceiros em caso de acidente. Este seguro chama-se Responsabilité Civile ou RC e cobre a responsabilidade civil em relação a outra pessoa ou ao seu veículo.

O seguro Tiers Personnes é mais completo e cobre os danos causados a terceiros, incêndio e roubo. Muitos veículos de aluguer exigem esta cobertura.

O seguro Casco ou Tous Risques é semelhante ao seguro completo e cobre a maior parte dos danos, incluindo os danos no para-brisas.

Se pretender que a sua apólice cubra os riscos e as amolgadelas sofridos nos parques de estacionamento públicos (comuns no Luxemburgo), terá de pagar um preço mais elevado.

A cobertura completa de uma seguradora luxemburguesa é dispendiosa (embora possa descobrir que não tem de pagar franquia em caso de sinistro). Os prémios têm em conta a marca, o modelo, a potência e a idade do seu automóvel. Casco vale provavelmente a pena se tiver um carro de marca ou relativamente novo, RC se estiver a conduzir um carro antigo.

Não se esqueça de que, se quiser anular o seu seguro automóvel, deve avisá-lo por escrito com três meses de antecedência.

Pesquise porque as cotações variam dependendo da sua idade, sexo e duração do Bonus Malus (sem bónus de sinistros), que pode lhe dar uma redução de até 55% nos prémios anuais. Se vier do estrangeiro, a sua seguradora atual deverá fornecer uma carta informando o total de anos sem acidentes que acumulou.



Peça-lhes que sejam específicos, se possível, pois em alguns países o desconto máximo para não sinistros é de cinco anos, mas no Luxemburgo pode obter descontos até 13 anos sem sinistros.

Deve manter sempre o comprovativo do seguro no carro, pois também o protege noutros países da UE.

Tenha em atenção que o seguro automóvel não inclui recuperação de avarias e deve organizar isso separadamente com o ACL ou outro fornecedor.

Se tiver uma mota, scooter ou barco, também precisará de um mínimo de cobertura de terceiros para eles, mas não para sua bicicleta. O roubo de bicicletas, principalmente em garagens de apartamentos partilhados, está a aumentar, então considere fazer um seguro, registar a identificação da bicicleta na polícia e opções de rastreio.

Seguro residencial

Surpreendentemente, dado o elevado preço dos imóveis no Grão-Ducado, o seguro de edifícios não é um requisito legal. No entanto, muitos provedores de hipotecas não lhe emprestarão dinheiro sem este seguro. Também pode precisar fazer um seguro de vida para cobrir o custo da sua hipoteca, a fim de garantir uma.

Para seguro residencial, deve procurar apólices combinadas que cubram edifícios e conteúdos.



A cobertura básica incluirá desastres naturais, como incêndios ou inundações, e pode ser tentador deixar de lado o roubo, mas o roubo ainda prevalece no Luxemburgo.

Ocorreram inundações em muitas regiões nos últimos anos, por isso é aconselhável adicionar danos causados ​​pela água à sua política de conteúdo. Também pode segurar o seu computador, telemóvel e bicicleta na apólice residencial, e alguns também incluirão cobertura de viagem.



Se comprou uma propriedade nova com menos de 10 anos, precisará de seguro para cobrir defeitos de fabricação. Se mora num prédio de apartamentos, o seguro do prédio pode estar coberto pelas taxas de serviço, mas deve verificar exatamente o que está coberto.

Se aluga a casa (inquilino ou senhorio), não precisa de fazer seguro, mas os inquilinos podem ser responsáveis ​​​​por quaisquer danos causados ​​​​ao imóvel durante o contrato de aluguel e, da mesma forma, os proprietários podem precisar pagar por danos a uma propriedade em consequência de inundações. Pode encontrar detalhes completos sobre responsabilidade no WortImmo.



O seguro de responsabilidade civil não é obrigatório no Luxemburgo, a menos que possua um cão, mas pode protegê-lo no caso de alguém se magoar na sua propriedade ou se você ou sua família danificarem acidentalmente a propriedade de outra pessoa - uma bola de futebol atirada através de uma janela, por exemplo. A maioria das apólices de seguro residencial inclui seguro de responsabilidade civil, mas vale a pena verificar o que sua apólice cobre se aluga uma acomodação partilhada.

Seguro de saúde

Se é cidadão luxemburguês ou se trabalha por conta de outrem ou por conta própria no Luxemburgo e paga a segurança social, está coberto (e a sua família) pela CNS ou pelo Fundo Nacional de Saúde para a maioria dos cuidados de saúde básicos.

Para os cidadãos da UE, o cartão europeu de seguro de doença cobre os tratamentos urgentes, mas não os tratamentos dentários ou médicos quotidianos.

Os residentes estrangeiros que não trabalham têm de apresentar um comprovativo de seguro de saúde privado para obterem uma autorização de residência e, para os que vêm de fora da UE/EEE e da Suíça, incluindo os estudantes, é necessário um seguro de saúde privado para obter um visto.

O seguro de saúde privado deve reembolsar uma parte ou a totalidade das despesas de deslocação ao médico, dentista, tratamento hospitalar, medicamentos, cuidados especializados e análises laboratoriais.

Mesmo que seja membro da CNS, pode subscrever um seguro de saúde para cobrir as despesas suplementares de hospitalização, tratamento dentário, tratamento oftalmológico e tratamento fora do Grão-Ducado. Pode obter mais informações sobre as coberturas do CNS aqui.

O CNS também cobre as despesas de doença, ferimentos e invalidez, mas deve verificar se os pagamentos cobrem o seu custo de vida e considerar a possibilidade de subscrever um seguro adicional.

Seguro para animais de companhia

As despesas médicas, as idas ao veterinário e as vacinas podem ser muito pesadas quando se tem um cão ou um gato. Infelizmente, a escolha de seguradoras no Luxemburgo limita-se à AXA . O seu animal de estimação deve ter um microchip e não terá cobertura para um cão com mais de sete anos ou um gato com mais de 10 anos.

Onde encontrar companhias de seguros

Pode encontrar uma lista de seguradoras não-vida (casa e carro) no Luxemburgo aqui, e uma lista de seguradoras de vida aqui.

Para site de comparação, consulte Topassur.lu ou Assurances.lu.

(Este artigo foi originalmente publicado no Luxembourg Times e adaptado para o Contacto por Tiago Rodrigues)