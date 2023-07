Três milhões de multa para importador de café que impunha preços mínimos no Luxemburgo

Entre as 13 distribuidoras envolvidas no esquema está a PC-Tank, que opera a rede de postos da Esso.

Mais de três milhões de euros - 3.075.962, o valor exato - é a multa que a Autorité de la Concurrence (Autoridade da Concorrência) impôs ao importador de café Peter Hennen, acusado de concertar com 13 distribuidores no Luxemburgo preços mínimos do produto, um esquema que defrauda as regras da livre concorrência.

Num comunicado de imprensa publicado na segunda-feira, a Autoridade da Concorrência do Luxemburgo revela que impôs sanções a algumas práticas que foram implementadas no Grão-Ducado no setor da distribuição de café.

A Peter Hennen, empresa de importação-exportação e distribuição por grosso de café e chá com sede no Luxemburgo, terá feito um acordo, "pelo menos desde março de 2015 até 8 de dezembro de 2020, com 22 distribuidores localizados no Luxemburgo ao longo da fronteira alemã, para estabelecer o preço mínimo de venda aos consumidores dos cafés fornecidos, diretamente ou por meio de vendedores ao retalho".

Pedido de clemência

Segundo a nota, no decorrer de buscas e apreensões às instalações das empresas do grupo Peter Hennen, bem como a partir de várias entrevistas a outras empresas e particulares, a Autoridade da Concorrência percebeu que a Peter Hennen tinha estabelecido um contrato de manutenção do preço de revenda com 13 dos seus distribuidores.

Entre as 13 distribuidoras envolvidas está a PC-Tank, que opera a rede de postos da Esso. A empresa obteve imunidade de multas por meio de um processo de clemência, o que aconteceu em março de 2021, quando esta pediu perdão e admitiu “ter participado num acordo vertical sobre os preços de revenda do café fornecido por Peter Hennen, no território do Luxemburgo e por um período de pelo menos 2002 até 23 de março de 2021”.