Terceira tranche do 'index' vai custar 300 milhões ao Estado

A próxima parcela do 'index' vai custar ao Estado 300,6 milhões de euros. Este é o montante de compensação prevista para as empresas pagarem a terceira tranche da indexação deste ano e que consta no projeto de lei apresentado aos deputados, esta quinta-feira.

Segundo a informação disponibilizada no site da Câmara dos Deputados, o ministro da Segurança Social Claude Haagen explicou aos deputados da Comissão do Trabalho, Emprego e Segurança Social e da Comissão Especial "Tripartida" que para calcular o valor da compensação foi considerado o período de setembro de 2023 a dezembro de 2023, bem como o mês de janeiro 2024.

Recorde-se que com esta indexação - a terceira depois das de fevereiro e abril - os vencimentos, e as pensões. voltam a aumentar 2,5%.

De acordo com a estimativa do Statec, a terceira parcela do 'index' deverá ser paga com os salários e reformas em setembro.