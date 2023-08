Tabaco e combustíveis. Os preços no Luxemburgo e nos países vizinhos

Share this with email

Viver a dois passos das fronteiras com vários países significa estar atento à montanha-russa de preços que pode ajudar a abrandar o orçamento mensal, nomeadamente na hora de encher o depósito ou de comprar um maço de tabaco. Compare os preços dos combustíveis, com base em dados do Automóvel Clube do Luxemburgo (ACL), no Grão-Ducado e nos vizinhos, assim como o preço do maço de duas marcas escolhidas, a título de exemplo, pelo Contacto.

Combustíveis

País Gasóleo Gasolina 95 Gasolina 98 Luxemburgo 1,597 1,632 1,862 Alemanha 1,541 1,794 1,927 França 1,631 1,774 1,835 Bélgica 1,684 1,751 1,899

Tabaco