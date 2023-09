Euribor

Prestação da casa sobe 238,65 euros para créditos de 150 mil euros a 12 meses

Um cliente com um empréstimo no valor de 150 mil euros, a 30 anos, indexado à Euribor a seis meses e com um 'spread' (margem de lucro do banco) de 1%, irá pagar em setembro 800,11 euros de prestação.