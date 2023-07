Subsídio para habitação vai "duplicar nos próximos meses", garante ministro

Share this with email

Na sexta-feira, a Câmara dos Deputados aprovou duas importantes leis para tornar a habitação mais acessível no Luxemburgo.

A primeira foi a Lei da Habitação Acessível, que estabelece um quadro para o financiamento da habitação a preços acessíveis e apoios.

A segunda expande e simplifica os apoios individuais para facilitar o acesso à habitação, arrendamento e propriedade no mercado privado. O objetivo desta segunda lei é "reformar integralmente estas subvenções. (...) Ao simplificar os procedimentos administrativos e ao permitir que um maior número de agregados familiares, nomeadamente as famílias monoparentais e as famílias com filhos, beneficiem desta ajuda, a lei representa um verdadeiro salto no século", garante o governo.

Para Henri Kox, ministro da Habitação, a mudança no subsídio de habitação é também para "torná-lo mais generoso e mais justo. O montante que o Estado pagará às famílias elegíveis duplicará nos próximos meses".

O que mudou?

Redução da duração mínima da residência de dez para dois anos e abolição das condições de superfície para habitação.

"Prémio de poupança" também foi revisto. Poupanças anuais vão ser suportadas por um bónus que representa 10% das mesmas. Em dez anos de poupança, este prémio pode atingir os 5.000 euros.

Novos auxílios