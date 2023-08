Share this with email

O setor da construção é uma bomba relógio que pode explodir em setembro, depois de todos os trabalhadores regressarem das férias coletivas. Salários em atraso, iminência de falências são os principais sintomas de uma crise que poderá agravar-se, e muito, nos próximos meses. O setor atravessa uma “crise histórica” que pode agravar-se “após as férias coletivas”, e levar à redução de muitos postos de trabalho, alertam a Federation des Artisans (FA) e a Chambre des Métiers (CM). Nesta fase, são principalmente os trabalhadores temporários que estão em risco, e “4.600 postos de trabalho poderão ser afetados”, vincam as duas entidades.

A Federation des Artisans e a Chambre des Métiers contactaram já os sindicatos para que seja assinado um “plano de manutenção dos postos de trabalho em todo o setor, no interesse dos trabalhadores, caso a situação se deteriore ainda mais após as férias coletivas”.

Uma falência anunciada

O primeiro grande sinal de que as coisas estão a correr mal foi dado com o caso da falência da Manuel Cardoso. O Governo está preocupado com a situação e, numa reunião inédita, o ministro do Trabalho e do Emprego, Georges Engel, convocou as centrais sindicais, a Adem e a direção da empresa. Embora não possa “prever se haverá mais falências em setembro e outubro”, o ministro diz que estes procedimentos que o Governo está a adotar no caso da Manuel Cardoso “permitem tirar algumas conclusões de como proceder no futuro”, se se registarem mais falências no final das férias coletivas do setor da construção, sublinhou em declarações ao Contacto.

© Créditos: Madalena Queirós

“Não há possibilidade de salvar a empresa. Há muitos pagamentos em atraso e a falência será declarada. O Governo não pode parar este procedimento”. Uma certeza do ministro do Trabalho, no final da reunião que durou cerca de 90 minutos.

Um dia antes, OGBL e LCGB realizaram um plenário com dezenas de trabalhadores da Manuel Cardoso nas instalações da empresa. A direção da empresa diz que deverá entregar o dossiê de falência, em breve, no tribunal.

“Para meados de setembro tenho a certeza que vai haver muito mais falências”. A previsão é de Vítor Barbosa, mecânico, 48 anos. É apenas um das dezenas de funcionários da Manuel Cardoso que se concentraram no armazém da empresa em Kirchberg para participar na sessão de esclarecimento com os sindicatos. Nesta manhã de chuva de intensa, o ambiente era pesado nesta reunião. Luís Cardoso, um dos dirigentes da empresa, esteve presente no plenário. Mas não quis prestar declarações ao Contacto.

“A falência era inevitável, por causa das condições da diminuição da procura no mercado imobiliário”, acrescenta Vítor Barbosa, mecânico que trabalhava na empresa há 21 anos.

© Créditos: Madalena Queirós

Como é que se aguentou até aqui?, pergunto. “Graças a Deus tenho um pequeno pé de meia, mas acredito que haja muitos outros que estão a passar necessidades”, sublinha este trabalhador, originário de Barcelos.

“Desde o início do ano que se notavam as dificuldades”, conta Ricardo Almeida, 35 anos. Motivos para esta falência?, pergunto. “Má gestão interna, mas também houve alguma culpa dos funcionários, que tinham que trabalhar para garantir o rendimento da empresa”, acrescenta este chefe de obra que trabalha na Manuel Cardoso há oito anos e meio.

Ricardo desaconselha os portugueses a emigrar para o Luxemburgo, neste momento. “A situação não está fácil para começar. E para quem vem sozinho é um pântano”, alerta.

© Créditos: Madalena Queirós

“Sempre foi uma boa empresa para trabalhar”, diz Albino Rebelo Rodrigues, 58 anos e que trabalha na empresa há 27. Este funcionário do depósito não quer falar de “má gestão”, mas reconhece que a Manuel Cardoso tinha mesmo que fechar. Neste momento “já há pouco material para vender, porque quase tudo já foi vendido”, relata. “Se eles quisessem, tinham dinheiro para pagar os salários em atraso”, diz convictamente.

As dezenas de trabalhadores presentes no plenário aguardavam a distribuição de declaração de dispensa de trabalho até ao dia 27, dia em que começaram as férias coletivas.

Ler mais:Escritórios da Manuel Cardoso já estão à venda

A reunião teve momentos caricatos. Quando, por exemplo, deixou de haver papel para imprimir as declarações de dispensa dos funcionários, alegadamente por falta de pagamento ao fornecedor do papel. As declarações foram afixadas para que os trabalhadores pudesse tirar uma fotografia. Mas depois, finalmente, acabaram por aparecer mais folhas para as imprimir.

Muitos dos trabalhadores questionavam-se se deveriam ir de férias, mas a maioria acabou por seguir viagem, até porque muitos já tinham bilhete de avião comprado.

© Créditos: Madalena Queirós

Durante a reunião foi anunciado que, apesar da falência ainda não ter sido decretada, poderiam ir no dia seguinte aos serviços da ADEM em Belval, às 9h00, para iniciar o processo de pedido de subsídio de desemprego, ainda antes de partirem para férias. Uma cedência conseguida pelos sindicatos que contactaram o ministério do Emprego durante a reunião com os trabalhadores.

Mas muitos dos trabalhadores não têm direito ao subsídio de desemprego no Luxemburgo por serem transfronteiriços. É o caso de João Batista, 52 anos, que vive em França. Neste caso terá que receber o subsídio de desemprego através dos serviços de emprego franceses. “E só poderei pedir o subsídio de desemprego quando for declarada falência”, lamenta. Até lá, vai vivendo com dificuldades. “A minha esposa trabalha, mas tivemos que reduzir os custos porque estou há dois meses sem receber, o que para nós é muito complicado”, acrescenta. Ir de férias está fora de questão “porque não temos dinheiro para as viagens”, acrescenta.

Depois vai receber menos que os seus colegas que vivem no Luxemburgo. O valor mensal do subsídio de desemprego, em França, corresponde apenas a 65% da remuneração de referência. Já na Alemanha, varia entre os 60% e os 67% e na Bélgica entre os 65% e os 60%.