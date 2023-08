Setor aéreo começa bem o verão, apesar de inflação e dificuldades

Share this with email

Aviões cheios, operações aeroportuárias sem problemas em geral: apesar do aumento dos atrasos nos voos, o verão começou bem para o setor europeu dos transportes aéreos, que, no entanto, está a acompanhar os efeitos da inflação na procura de viagens.

Como o demonstram os balanços das companhias aéreas e das empresas aeroportuárias, os efeitos da crise sanitária estão a desaparecer.

A Air France-KLM registou um lucro líquido de mais de 600 milhões de euros no segundo trimestre, valor quase igual ao de todo o ano de 2022; de abril a junho, a easyJet voltou a ter lucros; a IAG (British Airways, Iberia, etc.) ganhou mais de 900 milhões de euros nos primeiros seis meses do ano.

Quanto aos aeroportos, a operadora espanhola Aena faturou mais de 600 milhões de euros em seis meses, enquanto o seu rival francês Groupe ADP, que opera o aeroporto de Paris-Charles-de-Gaulle (CDG), faturou mais de 200 milhões de euros.

Estes resultados são consequência de uma vigorosa retoma dos voos que, de acordo com o organismo europeu de monitorização do tráfego aéreo Eurocontrol, em meados de julho tinha atingido 93% dos movimentos de aeronaves do mesmo período de 2019, antes da pandemia.

Entre janeiro e junho, os aeroportos europeus receberam 92,3% dos viajantes do primeiro semestre de 2019, de acordo com a associação ACI Europe, que reúne 500 destas plataformas.

No entanto, a recuperação tem sido desigual. Na semana de 10 de julho, a Grécia, a Turquia e Portugal atingiram, respetivamente, 112%, 110% e 108% dos voos de há quatro anos, segundo o Eurocontrol.

Mas a Alemanha, o Reino Unido e a França ficaram para trás, um fenómeno que a ACI Europe atribui à mudança para outros modos de transporte, incluindo o ferroviário.

Pontualidade de voos diminui por falta de pessoal

Nos aeroportos, a situação este ano parece ser mais tranquila do que em 2022. O cenário está a "estabilizar-se" em Amesterdão-Schiphol, que viveu cenas de caos depois de ter antecipado mal a retoma, segundo Benjamin Smith, CEO da Air France-KLM.

No CDG, onde milhares de bagagens se perderam há um ano, a época de verão começou sem "problemas de maior", embora a situação permaneça "sensível e frágil", afirma.

Com a aceleração do tráfego, a questão da saturação do espaço aéreo voltou à ribalta: em julho, o Eurocontrol registou uma deterioração de 10 pontos na pontualidade dos voos de partida e de 9,4 pontos nos voos de chegada, em comparação com 2019.

Segundo o Eurocontrol, metade dos atrasos acumulados dos voos deve-se a problemas de "capacidade e pessoal" disponível para orientar os aviões. Uma falta de recursos recentemente descrita como "inaceitável" pela principal organização de companhias aéreas do mundo, a Iata.

"A guerra na Ucrânia está a ter um grande impacto, reduzindo o espaço aéreo disponível" na Europa, sublinhou o diretor-geral da easyJet em França e nos Países Baixos, Bertrand Godinot.

O controlo aéreo francês, gravemente perturbado na primavera pela greve contra a reforma das pensões, não foi objeto de qualquer ação sindical desde o início do verão, ao contrário da Ryanair na Bélgica, da easyJet em Portugal e do pessoal de terra em Itália.

A maioria dos intervenientes no setor europeu dos transportes aéreos espera um regresso aos níveis de atividade de 2019 já no próximo ano.

A Air France-KLM confirmou que as suas reservas para o final do ano são ligeiramente superiores às da mesma data em 2022. Por seu lado, a easyJet vai aumentar a sua capacidade até 15% durante esse trimestre, incluindo dezembro, promete Godinot, congratulando-se com "sinais encorajadores após épocas de inverno algo complexas".

Resta saber se esta tendência se manterá, apesar da degradação do poder de compra: os bilhetes de avião estão 33% mais caros do que antes da crise, segundo a Direção-Geral da Aviação Civil (DGAC).

"Até agora, a procura tem resistido muito bem às pressões inflacionistas e aos aumentos recorde das tarifas desde o início do ano", comenta Olivier Jankovec, diretor-geral da ACI Europe.

Por outro lado, Jankovec alertou para uma "deterioração dos fundamentos macroeconómicos" e disse que estava a ver "os primeiros sinais de esgotamento das reservas constituídas durante a pandemia".

De acordo com um executivo do sector, que falou sob condição de anonimato, um desses sinais de fragilidade foi o facto de várias empresas terem lançado promoções no início de julho, o que não é habitual numa época alta.