Na semana em que os trabalhadores da construção regressam ao trabalho fazemos um ponto de situação do estado do setor. Jean Luc de Matteis, responsável do setor da construção da OGBL, diz em entrevista ao Contacto que é preciso analisar o que se passa.

Há observadores que receiam que muitas empresas da construção não vão abrir as portas depois do fim das férias coletivas. Confirma este cenário? É preciso ver. Sempre tivemos falências depois das férias coletivas. Mas não penso que agora haverá mais. Temos seguido a página oficial onde são publicadas as falências e não se registaram casos durante o verão. Mas não podemos excluir esse cenário, porque já houve casos em que as pessoas regressam das férias coletivas e a falência é declarada. É possível, como sempre.

Mas há uma grande crise no setor da construção? As informações que temos indicam que há um desacelerar da atividade em algumas partes do setor. Mas não podemos falar de uma crise para todo o setor. Tenho tido contactos com empresas e há grandes estaleiros de obras. Mas há um abrandamento da atividade porque as pessoas já não têm dinheiro para comprar casas e apartamentos. Se temos que pagar um milhão de euros por um apartamento de 80m2 é complicado, ainda por cima com taxas de juro de cerca de 6%.

Existe um estudo que prevê que cerca de 5 mil trabalhadores vão perder o emprego na construção. Concorda com esta previsão? Não. É muito exagerado. Temos uma parte das empresas que estão a perder os seus trabalhadores, como no caso da Manuel Cardoso, e tivemos centenas de empresas a contactar-nos para dizer que queriam contratar esse pessoal. Que avança esses números é o patronato que pretende ajudas para os investidores. É normal. Temos que sublinhar que há milhares de pessoas que se vão reformar nos próximos anos, segundo as informações dos empregadores. Nos próximos dez anos, entre 30% e 40% dos assalariados vão reformar-se e vai ser preciso substitui-los. Podemos dizer que é possível que haja problemas e é preciso seguir o dossiê.

Quais as razões para esta crise no setor da construção? Há um abrandamento. Existe uma redução das vendas de 30%. Há um ano e meio, as pessoas pediam um empréstimo de um milhão e pagavam cerca de 15 mil de juros, agora são 55 mil euros. Por isso as pessoas não conseguem pedir empréstimos. E o preço das casas no Luxemburgo é completamente exagerado. Os investidores e os promotores ganharam muito dinheiro nos últimos anos - encheram os bolsos. E agora a classe média, com a explosão das taxas de juro, não consegue comprar. Por isso defendemos que se ajudem as pessoas que querem comprar casas para habitação própria para dar dinâmica ao setor. Porque isso vai criar emprego. Mas não concordamos com as ajudas do Estado aos investidores.

Que medidas pode o Governo tomar para ajudar o setor? Acho que são precisas duas coisas. Existe uma crise de habitação e as pessoas não conseguem encontrar alojamento. Mas o Governo pode ajudar as pessoas a ter acesso à habitação a custos moderados, promovidos pelo Estado para diminuir o preço. Porque uma grande percentagem do custo do apartamento é o lucro do promotor que coloca esse lucro no bolso.

E no Luxemburgo quando se compra um apartamento tem que se pagar cerca de 7% do preço de registo. Temos que fazer alguma coisa para ajudar as pessoas a comprar. Atualmente existe uma medida que prevê um abatimento fiscal de 30 mil euros. Algumas empresas propõem o desemprego parcial para ajudar o setor. Concorda?