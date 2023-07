Renovação da hipoteca da casa pode chegar aos mil euros

Tem um crédito à habitação no Luxemburgo? Aos 10 anos do empréstimo é obrigatório renovar a hipoteca da casa. Aos 20 anos também. Todas as explicações.

A fatura do notário para o pagamento da renovação da hipoteca da casa, quando se está prestes a completar 10 anos sobre o início da mesma, ainda apanha de surpresa muitos dos proprietários com crédito à habitação no Luxemburgo. A hipoteca do imóvel é a principal garantia do crédito à habitação ao cliente e, nestes casos, é obrigatória por lei.

No Luxemburgo, esta hipoteca tem de ser renovada quando se aproximam os 10 anos sobre a data do registo notarial, e novamente quando se completarem 20 anos dos empréstimos à habitação, sempre que estes ainda decorram, ou seja, não tenham sido já liquidados. O cliente tem de pagar os custos das duas renovações e o valor depende do montante do seu crédito à habitação.

"Recebi uma fatura de 800 euros"

“Alguém aqui do grupo que seja proprietário de uma casa aqui no Luxemburgo pagou renovação da hipoteca do crédito bancário ao fim de 10 anos? Recebi uma fatura de 800 e tal euros do notário onde fiz a escritura. O que é isto? É normal?”, questionou um internauta num grupo de portugueses numa rede social. Enquanto uns estavam a par desta obrigação, e até já tinham pago, outros desconheciam a norma.

Na realidade, ainda muitos proprietários com empréstimos bancários ficam surpreendidos com o aviso do pagamento da primeira renovação da hipoteca, que pode ascender até aos mil euros.

“Um a cada dois dos nossos clientes com empréstimos à habitação em vigor vêm à nossa agência bancária pedir esclarecimentos, quando recebem a carta do notário para pagamento da renovação da hipoteca quando estão perto de completar 10 anos sobre o registo da mesma. Nem todos desconhecem esta obrigação, mas ainda acontece a cerca de metade", confirma ao Contacto o diretor de uma agência bancária no Luxemburgo que preferiu o anonimato.

Em teoria, acrescenta, não é por desconhecimento, mas sim esquecimento do que lhes foi informado no ato notarial da hipoteca, ou pelo banco”.

Quando o cliente faz a escritura da casa realiza, ao mesmo tempo, o registo da hipoteca do imóvel no notário. No documento “com cerca de 25 páginas”, consta o pagamento da renovação da hipoteca a cada dez anos, com validade de 30 anos e enquanto o empréstimo decorrer.

Aviso na escritura

“Mais uma vez, em teoria, o notário deve também informar os proprietários desta obrigação”, diz o diretor da agência bancária, salientando que os próprios bancos costumam avisar os clientes desta obrigação aquando da concessão do crédito à habitação.

Embora um projeto do registo da hipoteca seja entregue com antecedência aos proprietários, para que estes possam ler tudo atentamente antes do ato notarial, onde não há tempo para ler o documento inteiro, “muitos proprietários não o leem na íntegra, confirmam só o essencial”. Por outro lado, 10 anos depois, outros tantos já se esqueceram de terem sido avisados desta obrigação, refere este bancário.

Quando se aproxima a data da renovação da hipoteca, a entidade bancária envia um aviso ao cliente de que irá receber um documento do notário onde fez o registo. É a entidade bancária que mandata o notário a realizar a renovação e os custos são cobrados igualmente pelo notário.

"Entre 300 a 1.000 euros"

O valor da renovação depende do valor do registo da hipoteca. “Nos primeiros 10 anos, uma renovação da hipoteca pode variar geralmente entre 300 euros e 1.000 euros”, diz o diretor bancário. Até há um ano, antes da guerra da Ucrânia, “num empréstimo bancário de 300 mil euros, o cliente pagaria um registo de hipoteca de cerca de 2.500 euros, se o empréstimo fosse de um milhão de euros, o registo de hipoteca rondaria os 5.000 euros. Também aqui estes custos são cobrados pelos notários”.

O pagamento da segunda renovação já é mais baixo, por o dinheiro em dívida ser menor, e “ronda os 300 ou 400 euros, no geral”. “Nos créditos à habitação com duração de 25 anos, há alguns bancos que até decidem abdicar do pagamento desta segunda renovação, por só faltarem cinco anos para terminar o empréstimo, e o valor ser baixo. Mas, muitos outros mantêm o pagamento e mandatam o notário para cobrar os custos ao cliente”, refere este bancário.

BCEE é exceção

Todos os bancos do Luxemburgo mandatam os notários para a cobrança dos custos das renovações da hipoteca, à exceção de uma entidade bancária: o Banque et Casse d’Epargne de l’Etat (BCEE), o banco estatal. “O BCEE é o único banco que tem o seu próprio notário, pelo que pode prescindir de cobrar ao cliente os custos da renovação da hipoteca. É o único que o pode fazer, mas é muito raro”, vinca este diretor.

Com a hipoteca do imóvel, o banco assegura que o crédito bancário que concedeu ao cliente será pago. É que no caso de incumprimento por parte do devedor, o banco pode penhorar a casa, através de ação legal, e vendê-la garantindo assim a restituição do dinheiro emprestado.