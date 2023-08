Recém-formados do Luxemburgo têm maior probabilidade de encontrar emprego

Em 2022, 93% dos jovens com estudos concluídos no Grão-Ducado estavam empregados, segundo o gabinete europeu de estatística.

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

O Luxemburgo é, a par dos Países Baixos, o país da União Europeia (UE) com a mais alta taxa de empregabilidade (93%) de jovens acabados de sair da universidade ou da escola secundária, de acordo com um novo estudo do gabinete europeu de estatística (Eurostat).

No ano passado, nove em cada dez jovens com idades entre os 20 e os 34 anos, que completaram o ensino secundário ou superior no Grão-Ducado, estavam integrados no mercado de trabalho, fosse em regime independente ou por conta de outrem, segundo o Eurostat.

Ler mais:

Rentrée. Aumento dos salários pode atrasar um mês

Também no pódio estão a Alemanha e Malta, países que têm uma taxa de empregabilidade de 92% e 91%, respetivamente. Pelo contrário, o fundo da tabela é ocupado pela Itália (65%), Grécia (66%) e a Roménia (70%)

Globalmente, 82% dos jovens recém-formados entre os 20 e os 34 anos estavam empregados em 2022, acrescenta o gabinete de estatística. Neste período, a taxa de empregabilidade alcançou um novo máximo, após atingir os 81% em 2018.