Quase metade dos residentes no Luxemburgo tem poupanças para seis meses

Foram 48% os entrevistados que assumiram poder pagar todas as despesas por meio ano ou mais tempo se ficarem sem rendimentos.

Os residentes do Luxemburgo são os melhor preparados para aqueles imprevistos financeiros que podem durar meses na Europa.

Esta é a conclusão de uma sondagem do Eurobarómetro, que se realizou entre março e abril de 2023, e contou com 513 pessoas entrevistadas no Luxemburgo.

48% dos inquiridos confirmaram que têm poupanças suficientes para pagar as despesas quotidianas, caso percam a fonte de renda por seis meses ou mais. Trata-se do valor mais alto da União Europeia, cuja média ficou nos 33%.

Os Países Baixos estão logo atrás do Luxemburgo, com 47%, e a Suécia surge em terceiro, com 46%.

19% dos residentes no Grão-Ducado também responderam que poderiam pagar todas as contas por três meses, 16% por um mês, 4% poderiam pagar apenas uma semana, 5% não têm essa poupança.

O cenário reverte-se em Portugal, onde apenas 30% dos inquiridos dizem ter poupanças para seis meses ou mais e 21% dizem que não têm dinheiro guardado.

A Dinamarca (24%) é o país onde os residentes estão mais confiantes de que vão viver de forma confortável nos anos da reforma. O Luxemburgo surge em quarto lugar, com 15% de pessoas confiantes e 28% que não estão assim tão seguras.

Já em Portugal, apenas 5% acredita que vai ter uma boa reforma e 36% não está esperançosa que isso aconteça.